  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
22 августа, 13:09
Рейтинг: +7
Посты: 28

В Гранд Каньоне найден новый вид червя-пениса, жившего около 500 миллионов лет назад 

В Соединенных Штатах Америки учёные, исследующие Гранд Каньон, среди окаменелостей обнаружили неизвестный ранее вид так называемого «червя-пениса», жившего примерно 500 миллионов лет назад.

Сообщество
# Палеонтология
# США
# черви
Художественная реконструкция древнего Kraytdraco spectatus / © Райдиан Эванс, The Daily Galaxy
Художественная реконструкция древнего Kraytdraco spectatus / © Райдиан Эванс, The Daily Galaxy

Новый вид приапулидных червей обнаружил палеонтолог и докторант Кембриджского университета (The University of Cambridge) Джованни Муссини (Giovanni Mussini), возглавлявший исследовательскую экспедицию по реке Колорадо в 2023 году. Свои выводы он опубликовал 23 июля в журнале Science Advances.

Муссини искал свидетельства жизни, относящиеся к среднему кембрийскому периоду — примерно 500 миллионов лет назад. Вернувшись в Кембридж, он растворил образцы своих пород в плавиковой кислоте, чтобы найти скрытые в них окаменелости.

Kraytdraco spectatus / © Джованни Муссини, Science Advances
Kraytdraco spectatus / © Джованни Муссини, Science Advances

Среди ожидаемых моллюсков и ракообразных исследовать нашёл неизвестный ранее вид приапулидных червей. Изучив окаменелые останки червя, Муссини и его коллеги пришли к выводу, что червь был длиной от шести до восьми дюймов. Как и другие представители подобных червей, он питался с помощью выдвижного хоботка покрытого двумя кругами зубов: первый — твердый и шероховатый, второй — мягкий и похожий на перья.

Художественная реконструкция древнего Kraytdraco spectatus / © Райдиан Эванс, The Daily Galaxy 

Будучи фанатами «Звёздных воинов», Муссини вместе с коллегами назвал свое открытие Kraytdraco spectatus, в честь крайт-дракона — роющего пустынного монстра.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
22 Авг
800
Сохранить для потомков: здание Политехнического музея в годы войны
Политехнический музей
Москва
Лекция
22 Авг
Бесплатно
Пейзажная астрофотография как хобби
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
22 Авг
Бесплатно
Государственный флаг на службе России
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
22 Авг
Бесплатно
Феномен личности: становление идеи в западноевропейской истории
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Лекция
22 Авг
500
Горбатые киты — гиганты, которые приходят на помощь
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
22 Авг
900
Мифологические растения и их прототипы
Зануда
Санкт-Петербург
Экскурсия
23 Авг
500
Музей и время
Политехнический музей
Москва
Лекция
23 Авг
Бесплатно
Очеса и зеницы
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
23 Авг
Бесплатно
Митохондрии: маленькие работники большого организма
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
21 августа, 14:41
Юлия Трепалина

В спорах о политике в Сети наиболее активны оказались люди с чертами психопатов и недостатком ума

В исследовании с участием более 8000 человек из США и семи азиатских стран ученые оценили, как стремление к политической онлайн-активности коррелирует с когнитивными способностями, выраженностью психопатических и нарциссических черт, а также страхом пропустить что-то важное.

Психология
# интернет
# личностные качества
# нарциссизм
# политика
# политические разногласия
# психопатия
# соцсети
# умственные способности
# черты личности
19 августа, 15:54
Елена Авдеева

Биологи выяснили, почему буревестники справляют нужду только в полете

К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.

Биология
# гуано
# дефекация
# морские птицы
# Тихий океан
# экосистемы
21 августа, 10:04
Дарья Губина

Рекордный по энергии нейтрино, пойманный на дне Средиземного моря, прилетел из-за пределов Галактики

В феврале 2023 года телескоп KM3NeT засек «аварию» нейтрино. Мириады нейтрино постоянно пролетают через нас, но этой конкретной частице «посчастливилось» наткнуться на атом. Ученым повезло: это оказалось нейтрино рекордно высокой энергии. Откуда оно взялось?

Астрономия
# астрофизика
# блазар
# нейтринная обсерватория
# нейтринный детектор
# нейтринный телескоп
# нейтрино
# Средиземное море
16 августа, 19:09
Адель Романова

На третьем межзвездном объекте нашли воду, и для кометы он выделяет ее необычно интенсивно

Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# Солнечная система
19 августа, 15:54
Елена Авдеева

Биологи выяснили, почему буревестники справляют нужду только в полете

К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.

Биология
# гуано
# дефекация
# морские птицы
# Тихий океан
# экосистемы
18 августа, 11:11
Денис Яковлев

Ученые прочитали мысли с рекордной точностью

За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».

Медицина
# имплантация
# интерфейс мозг-компьютер
# нейробиология
# речь
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые объяснили, почему снежные барсы предпочли добычу крупнее себя

    22 августа, 13:09

  2. Психологи выявили главную черту людей, которые занимаются волонтерской деятельностью

    22 августа, 13:02

  3. Гиалуроновая кислота поможет в лечении рака

    22 августа, 11:44

  4. Ученый рассказал, как помочь первокласснику адаптироваться к школе

    22 августа, 11:29
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

LSE045 Truck
5 минут назад
Владимир67, единствееная грязь, так это ты со свом бендерложским мышлением... Иди пососи у ангсососунов, хотя я уверен что тебе подобные продали им

Американская компания скопировала «Герань-2», выдав беспилотник за собственную разработку 

Владимир Кузнецов
7 минут назад
А Иран скопировал летающее крыло у немцев, авионика, телекоммуникация, боевая часть, двигатели все свое амеровское. Так тут только облик схожий.

Американская компания скопировала «Герань-2», выдав беспилотник за собственную разработку 

Engineer
7 минут назад
Ага, а вы думаете, что персы свой "Шахед" с нуля разработали? Наивные! Это была разработка немецкой фирмы "Дорнье" в конце 80-х. Только тогдашняя

Американская компания скопировала «Герань-2», выдав беспилотник за собственную разработку 

Lehas Ustas
15 минут назад
Все ясно, про фантазии комментаторов. Иранско китайский шахед, скопированный российскими деятелями, созданный полностью на их иранско китайских

Американская компания скопировала «Герань-2», выдав беспилотник за собственную разработку 

Lehas Ustas
18 минут назад
Илья, а чем это исправляет факт того что иранско китайский шахед, скопированный российскими деятелями, полностью на их разработках, технологиях,

Американская компания скопировала «Герань-2», выдав беспилотник за собственную разработку 

Lehas Ustas
22 минуты назад
вадим, ты несущий бред из Кащенко , написал слово логика ? Не отвлекай внимание своей, сказочной чушью и плаксивыми воплями. Ещё раз пациент, это

Американская компания скопировала «Герань-2», выдав беспилотник за собственную разработку 

Ole Ole
31 минута назад
Леонид, Ты я вижу тyп0ват слегка. Говоря "МЫ" я имел ввиду род людской. И тебя в том числе.

В Коста-Рике поймали первую в мире «золотую» акулу

Lehas Ustas
32 минуты назад
вадим, Не банная логика из тебя так и прет. Не моешься почему ? Пкй, меньше а, то свизнешься от величия

Американская компания скопировала «Герань-2», выдав беспилотник за собственную разработку 

Lehas Ustas
34 минуты назад
вадим, а какая отмазка у тебя от того что герань это полная копия иранского шахеда, собранная полностью по иранским технологиям, на купленных в

Американская компания скопировала «Герань-2», выдав беспилотник за собственную разработку 

Lehas Ustas
41 минута назад
вадим, полные копии иранских Шахедов, состоящих из иранских и китайских комплектующих, на заводах с китайскими линиями, почему то названные

Американская компания скопировала «Герань-2», выдав беспилотник за собственную разработку 

Lehas Ustas
45 минут назад
Ievgen, пацриоты боты не имеют логики Она им неподвластна. Бедняки назвали победой это копирование и не поймут никогда того что это предназначено для

Американская компания скопировала «Герань-2», выдав беспилотник за собственную разработку 

Lehas Ustas
48 минут назад
Александр, наверно ты россию защищаешь с дивана, поэтому никто не преодолел 😂😂😂

Американская компания скопировала «Герань-2», выдав беспилотник за собственную разработку 

Lehas Ustas
49 минут назад
вадим, сказки про боинги для старушек подъездных, и то российские самолёты лучшие в мире ))

Американская компания скопировала «Герань-2», выдав беспилотник за собственную разработку 

Lehas Ustas
52 минуты назад
вадим, свихнутый, ты что куришь, что так твой пук ан рвет ?? Легенда твоя про уровень жизни еюЕвропы смешон как бабки Путина из его отрядов 😁

Американская компания скопировала «Герань-2», выдав беспилотник за собственную разработку 

Lehas Ustas
54 минуты назад
Иван, залупаив то то у тебя пук ан пригорел 😂

Американская компания скопировала «Герань-2», выдав беспилотник за собственную разработку 

Lehas Ustas
55 минут назад
Иван, с не русской фамилией хочет сказать что он грамотный пацриот 😁😁

Американская компания скопировала «Герань-2», выдав беспилотник за собственную разработку 

Lehas Ustas
56 минут назад
as, не дает поставить вам плюс за ваш камент. Правда в каждом слове !!

Американская компания скопировала «Герань-2», выдав беспилотник за собственную разработку 

Lehas Ustas
57 минут назад
Денис, а по прежнему любому комнатному эксперду с егешным образованием , любо рассказывать про не умение амеров перерабатывать ядерные отходы,

Американская компания скопировала «Герань-2», выдав беспилотник за собственную разработку 

Lehas Ustas
1 час назад
Владимир67, как минусуют сермяжные пацриоты ваш камент, в стремлении спрятать правду о западном лидировании в технологиях и производстве

Американская компания скопировала «Герань-2», выдав беспилотник за собственную разработку 

Lehas Ustas
1 час назад
Альберт, о задние мысли пацриотов по прежнему в киркоров стайле

Американская компания скопировала «Герань-2», выдав беспилотник за собственную разработку 

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно