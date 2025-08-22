Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Гранд Каньоне найден новый вид червя-пениса, жившего около 500 миллионов лет назад

В Соединенных Штатах Америки учёные, исследующие Гранд Каньон, среди окаменелостей обнаружили неизвестный ранее вид так называемого «червя-пениса», жившего примерно 500 миллионов лет назад.

Художественная реконструкция древнего Kraytdraco spectatus / © Райдиан Эванс, The Daily Galaxy

Новый вид приапулидных червей обнаружил палеонтолог и докторант Кембриджского университета (The University of Cambridge) Джованни Муссини (Giovanni Mussini), возглавлявший исследовательскую экспедицию по реке Колорадо в 2023 году. Свои выводы он опубликовал 23 июля в журнале Science Advances.

Муссини искал свидетельства жизни, относящиеся к среднему кембрийскому периоду — примерно 500 миллионов лет назад. Вернувшись в Кембридж, он растворил образцы своих пород в плавиковой кислоте, чтобы найти скрытые в них окаменелости.

Kraytdraco spectatus / © Джованни Муссини, Science Advances

Среди ожидаемых моллюсков и ракообразных исследовать нашёл неизвестный ранее вид приапулидных червей. Изучив окаменелые останки червя, Муссини и его коллеги пришли к выводу, что червь был длиной от шести до восьми дюймов. Как и другие представители подобных червей, он питался с помощью выдвижного хоботка покрытого двумя кругами зубов: первый — твердый и шероховатый, второй — мягкий и похожий на перья.

Художественная реконструкция древнего Kraytdraco spectatus / © Райдиан Эванс, The Daily Galaxy

Будучи фанатами «Звёздных воинов», Муссини вместе с коллегами назвал свое открытие Kraytdraco spectatus, в честь крайт-дракона — роющего пустынного монстра.