Александр Речкин
Александр Речкин
18 августа, 13:42
Рейтинг: +462
Посты: 1193

В Баварии нашли высокодетализированную фигурку кельтского воина и десятки тысяч артефактов

После трех лет раскопок в древнем кельтском поселении Манхинг (Manching) на территории современной Баварии археологи открыли новые подробности о жизни и искусстве кельтов железного века. Среди находок выделяется бронзовая статуэтка размером всего 7,5 сантиметра и весом 55 граммов, которая отличается поразительной детализацией. 

# археология
# история
# кельты
Фигурка кельтского воина после реставрации / © Bavarian State Office for Monument Preservation 
Фигурка кельтского воина после реставрации / © Bavarian State Office for Monument Preservation 

Фигурка, изображающая воина в атакующей стойке с мечом в одной руке и щитом в другой, демонстрирует исключительную техническую сложность. Чтобы изготовить статуэтку, мастер вначале сделал восковую модель, затем покрыл ее глиной, а после залил расплавленной бронзой. Любопытно, что у фигурки защищена лишь грудная часть, тогда как нижняя половина тела остается открытой. Историки объясняют это греческим влиянием: кельты нередко служили наемниками в греческих армиях, где обнаженное тело в искусстве олицетворяло мужество и силу. Судя по петле на голове фигурки, ее могли носить как кулон или использовать в различных ритуалах.

Фигурка кельтского воина после реставрации (слева) и на момент обнаружения (справа) / © Bavarian State Office for Monument Preservation 
Фигурка кельтского воина после реставрации (слева) и на момент обнаружения (справа) / © Bavarian State Office for Monument Preservation 

Кроме фигурки воина археологи обнаружили более 40 000 предметов: металлические  инструменты, керамические сосуды, многочисленные кости животных и рыбью чешую. Раскопанные улицы, площади, мастерские и жилые кварталы показали, что Манхинг был крупным центром кельтской культуры с конца IV века до нашей эры. Его площадь составляла не менее 400 гектаров, на которой проживало до 10 тысяч человек — больше, чем в средневековом Нюрнберге.

Кости животных и керамика, обнаруженные в древнем кельтском поселении Манхинг / © Bavarian State Office for Monument Preservation 
Кости животных и керамика, обнаруженные в древнем кельтском поселении Манхинг / © Bavarian State Office for Monument Preservation 
Комментарии

Написать комментарий
Последние комментарии

uapalett
11 минут назад
На Манхеттене очень удобно строить высотные здания из-за гранитной основы этого самого Манхеттена.

В России построят второе по высоте здание в мире

Полиграф Шариков
51 минута назад
Я уверен они и матюкаться умеют

Умеют ли деревья говорить?

Сергей Т
57 минут назад
Жалко придавленных экзотических насекомых. 🥺

ИИ помог разгадать природу странных ожогов у туристов, которые не понял врач

Иван Колупаев
1 час назад
Сергей, ну давайте сейчас побежим сравнивать концепты оставшиеся лишь на бумаге и реализованные проекты. Да еще и по экономической эффективности

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Сергей Т
1 час назад
Значит белый Tesla лучше, чем черный BMW. 😉

В припаркованных автомобилях увидели причину усиления жары в городах

Dmitriy
1 час назад
Что значит коммерческие и легковые? И смотреть надо продажи, Китай я думаю лидер по экспорт авто потому так много их производит.

Инфографика: лидеры мирового автопроизводства по странам

Николай Цыгикало
1 час назад
Китайцы молодцы. Они этой ракетой и российский ядерный реактор на Луну забросят. Чан чжэн - Великий поход на китайском. Лунная программа Китая,

Китай успешно провел первые испытания лунной ракеты «Чанчжэн-10»

Eugene
2 часа назад
Очень интересно было читать, спасибо за статью

Финикийцы: что они дали миру?

TC Detxch
3 часа назад
Клянусь своим капитулом, если ИИ восстанет против человечества, он будет раздавлен мощью ангелов императора!

Ученый предложил новый план защиты человечества от опасного ИИ

Сергей Татичек
4 часа назад
Иван, немного напоминает уход от темы практикуемый немогликами, "пусть слетают на Луну ещё раз тогда поверим" ;) В статье обсуждается именно проект

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Testvrg
4 часа назад
Илья, если бы "лунная ракета" была технологически перспективна, то сейчас бы все страны мира (и мы) делали бы ракеты стежневой конструкции и с

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Александр Панов
4 часа назад
А если астероид на Марс упадет?

Нужна ли «резервная копия» человечества на Марсе?

Testvrg
4 часа назад
Eternal, //Что экономический эффект достигается только при пуске более 4 ракет в год. // У нас Протоны в 90е-2000е летали по 20 в год. Отбилось бы😏

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Testvrg
4 часа назад
Есть что то похожее😏

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

biplanemaniac
4 часа назад
Александр, где все эти тысячи великолепных спутников возьмут энергию? Реактор - нихт. 4 года прошло, а как не было на орбите действующего реактора,

Запуск «Ангары» снова отложили — и лучше бы навсегда. Что нужно России вместо нее?

nemoXX
4 часа назад
Alexf, Вероятно, стоит обсуждать не мечты и надежды, а неприглядную реальность. А она проста: в обозримом будущем России будет не до космоса. Всё

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Monkey Do
5 часов назад
Иван, думать мы умели очень раньше. Мы тут как бы изначально имеем мыслительную деятельность, чтобы понять, что это не реальность, а угол обзора.

Астрофотограф заметил в космосе ксеноморфа из «Чужого»

Sergey Gorovoy
5 часов назад
1 - удивил тираж Италии; 2 - интересен подсчет у китайцев и рф. как пример: выпускается условный "хавал" в поднебесной территории, затем вывозится в

Инфографика: лидеры мирового автопроизводства по странам

Лариса Цедик
7 часов назад
Nikita, обьяснено ВСЕ. Ключ обьяснения: изменение структуры (мозга) в процессе запоминания. ( хотя взаимодействия различных отделов мозга остаются в

Что такое память: как мозг решает, что стоит запомнить

Сергей
8 часов назад
Как генералы готовятся к прошедшей войне, так и здесь: многоразовая РН как Труба с крылышками. Поворотными, блин. Сейчас-то видно, что и эта

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

