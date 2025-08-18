В Баварии нашли высокодетализированную фигурку кельтского воина и десятки тысяч артефактов

После трех лет раскопок в древнем кельтском поселении Манхинг (Manching) на территории современной Баварии археологи открыли новые подробности о жизни и искусстве кельтов железного века. Среди находок выделяется бронзовая статуэтка размером всего 7,5 сантиметра и весом 55 граммов, которая отличается поразительной детализацией.

Фигурка кельтского воина после реставрации / © Bavarian State Office for Monument Preservation

Фигурка, изображающая воина в атакующей стойке с мечом в одной руке и щитом в другой, демонстрирует исключительную техническую сложность. Чтобы изготовить статуэтку, мастер вначале сделал восковую модель, затем покрыл ее глиной, а после залил расплавленной бронзой. Любопытно, что у фигурки защищена лишь грудная часть, тогда как нижняя половина тела остается открытой. Историки объясняют это греческим влиянием: кельты нередко служили наемниками в греческих армиях, где обнаженное тело в искусстве олицетворяло мужество и силу. Судя по петле на голове фигурки, ее могли носить как кулон или использовать в различных ритуалах.

Фигурка кельтского воина после реставрации (слева) и на момент обнаружения (справа) / © Bavarian State Office for Monument Preservation

Кроме фигурки воина археологи обнаружили более 40 000 предметов: металлические инструменты, керамические сосуды, многочисленные кости животных и рыбью чешую. Раскопанные улицы, площади, мастерские и жилые кварталы показали, что Манхинг был крупным центром кельтской культуры с конца IV века до нашей эры. Его площадь составляла не менее 400 гектаров, на которой проживало до 10 тысяч человек — больше, чем в средневековом Нюрнберге.

Кости животных и керамика, обнаруженные в древнем кельтском поселении Манхинг / © Bavarian State Office for Monument Preservation