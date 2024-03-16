Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Появился видеоотчет о ходе строительства гигантского лежачего небоскреба «Зеркальная линия»

Джайлс Пендлтон (Giles Pendleton), исполнительный директор проекта по созданию мегаполиса-небоскреба «Зеркальная линия» (The Line) у побережья Саудовской Аравии, опубликовал видеоролик под названием «Отчет о ходе работ за февраль».

Строительство города-небоскреба / © Giles Pendleton

На видео показано, как строители ведут масштабные работы, включая расчистку территории, подготовку фундамента и свайные работы.

Судя по всему, на кадрах показан первый этап застройки, где «Зеркальная линия» встречается с Красным морем — там должна быть скрытая пристань для яхт.

© Giles Pendleton

Город будет разделен на 140 модулей длиной 800 метров каждый, спроектированных разными архитектурными агентствами.

О том, насколько реален город-антиутопия «Зеркальная линия», читайте в большом материале Naked Science.