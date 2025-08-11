  • Добавить в закладки
Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
11 августа, 08:20
Рейтинг: +1043
Посты: 2322

Ракетоплан Aurora испытал новый комплекс слежения за спутниками

Новозеландская компания Dawn Aerospace сообщила, что ее беспилотный многоразовый ракетоплан Aurora выполнил новый испытательный полет, в ходе которого протестировал оптический комплекс Morning Sparrow («Утренний воробей»), созданный для слежения за спутниками, находящимися на низкой околоземной орбите.

# Dawn Aerospace
# спутники
# технологии
Ракетоплан Aurora / © Dawn Aerospace
Ракетоплан Aurora / © Dawn Aerospace

Aurora стартовала с обычной взлетно-посадочной полосы, а затем, используя ракетный двигатель, достигла сверхзвуковой скорости и поднялась на высоту 20 000 метров, где активировала полезную нагрузку — оптический комплекс Morning Sparrow, включающий камеры с узким и широким углом обзора. Их изображения объединяются в стереопанораму, что позволяет отслеживать низкоорбитальные и суборбитальные объекты.

Ракетоплан Aurora в полете / © Dawn Aerospace
Ракетоплан Aurora в полете / © Dawn Aerospace

Напомним, что ракетоплан длиной 4,8 метра и размахом крыльев четыре метра способен, согласно заверениям компании-разработчика, выполнять до 100 полетов в год, а его ресурс составляет до 1000 запусков.

