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В США осы построили радиоактивные гнезда из материалов времен Холодной войны
Сотрудники объекта Саванна-Ривер недалеко от Эйкена (Южная Каролина), где США создавали ядерное оружие, обнаружили по меньшей мере четыре радиоактивных осиных гнезда.
В официальном отчете Министерства энергетики США указано, что уровень загрязнения гнезд «более чем в десять раз» превышал допустимые нормы, установленные федеральными правилами.Поэтому сотрудники обработали гнезда инсектицидным спреем, а затем изолировали радиоактивные отходы. Земля и территория вокруг гнезд не подверглись дальнейшему загрязнению. Однако из-за этого экологам не удалось установить первоначальный источник заражения.
По мнению местных биологов, осы построили гнезда из радиоактивных отходов, оставшихся со времен Холодной войны, например, в озерном иле.Официальные лица уже заявили, что вероятность появления нового вида радиоактивного жалящего насекомого крайне мала.
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