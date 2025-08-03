Глава NASA сообщил о намерении США закрепиться на Луне и отправиться на Марс

Художественное изображение базы на Луне / © Lockheed Martin

По словам Даффи, в следующем году астронавты миссии «Артемида II» совершат облет Луны и вернутся на Землю без высадки на поверхность естественного спутника нашей планеты. Затем, в рамках экспедиции «Артемида III», американцы вновь высадятся на Луне и впервые пробудут там шесть дней (ранее самое долгое пребывание людей на Луне составляло три дня). После этого США начнут развертывание необходимой инфраструктуры для строительства постоянной лунной базы.

«Мы не установим флаг и не уйдем. Мы останемся, будем учиться, а затем отправимся на Марс», — заявил Даффи. Он также отметил, что на Луне есть критически важная территория, которую США и их партнеры намерены закрепить за собой. Именно ее получение будет иметь решающее значение для успеха лунной миссии.

Стоит отметить, что договор о космосе 1967 года запрещает странам претендовать на территорию Луны и других небесных тел. Однако позиция США заключается в том, что страны и компании могут владеть различными полезными ископаемыми, поэтому США могут закрепиться на естественном спутнике Земли до того, как туда прибудет китайская экспедиция.