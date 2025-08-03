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«Джеймс Уэбб» раскрыл секрет планетарной туманности NGC 6072
Астрономы опубликовали изображение необычной планетарной туманности, полученное космическим телескопом «Джеймс Уэбб» (JWST). Она располагается на расстоянии 3000 световых лет от Земли по направлению к созвездию Скорпиона.
Большинство подобных структур имеют круглые, эллиптические или биполярные формы, но некоторые, такие, как NGC 6072, отклоняются от нормы.
Астрономы, использовав новые изображения, полученные в ближнем и среднем инфракрасном диапазоне, показали, что из центра туманности в обе стороны вырываются несколько различных потоков вещества. Ученые уверены, что это свидетельствует о наличии по крайней мере двух звезд. Одна из них взаимодействует с умирающей звездой, которая уже начала терять внешние слои атмосферы.
О происхождении картофеля ученые спорили на протяжении десятилетий, однако расставить все точки над i удалось только сейчас: «земляное яблоко», как оказалось, появилось около девяти миллионов лет назад в результате гибридизации предков томата и редкого южноамериканского растения Etuberosum.
Лаборатория исследований искусственного интеллекта Yandex Research представила нейросетевую архитектуру для работы с табличными данными — TabM. Разработка позволяет быстро обрабатывать большие массивы данных и строить высокоточные прогнозы при умеренном использовании вычислительных ресурсов. Подобные модели могут использоваться в самых разных областях, от прогнозирования энергопотребления до классификации пациентов по риску заболеваний.
Биологи разработали новый метод выращивания мышечной ткани, которая по структуре и функциям значительно ближе к натуральному мясу. Подход позволил получить более толстые, зрелые и способные к сокращению мышечные волокна, что решит одну из проблем в создании культивируемой говядины.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
В древней истории скифы занимали значительное место. Их внешность и обычаи подробно описал Геродот. Скифские курганы распространены по всей Евразийской степи — от Внутренней Монголии до севера Причерноморья. Одна из характерных черт материальной культуры — знаменитый звериный стиль. Археология не дала убедительных ответов на вопросы о происхождении скифов, а также о том, кто их прямые потомки. Ученые возлагают надежды на палеогенетику.
Анализ данных спутниковых наблюдений, проведенных с 2002 по 2024 год, помог выявить существенное снижение уровня грунтовых вод и истощение запасов пресной воды на всех континентах, за исключением ледяных щитов Гренландии и Антарктиды.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
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