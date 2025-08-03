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Олег Гончар
Олег Гончар
3 августа, 11:45
Рейтинг: +675
Посты: 2054

«Джеймс Уэбб» раскрыл секрет планетарной туманности NGC 6072

Астрономы опубликовали изображение необычной планетарной туманности, полученное космическим телескопом «Джеймс Уэбб» (JWST). Она располагается на расстоянии 3000 световых лет от Земли по направлению к созвездию Скорпиона.

Сообщество
# Джеймс Уэбб
# звзеды
# космос
# туманности
Планетарная туманность NGC 6072 в ближнем инфракрасном диапазоне / © NASA, ESA, CSA, STScI
Планетарная туманность NGC 6072 в ближнем инфракрасном диапазоне / © NASA, ESA, CSA, STScI

Большинство подобных структур имеют круглые, эллиптические или биполярные формы, но некоторые, такие, как NGC 6072, отклоняются от нормы.

Планетарная туманность NGC 6072 в среднем инфракрасном диапазоне / © NASA, ESA, CSA, STScI
Планетарная туманность NGC 6072 в среднем инфракрасном диапазоне / © NASA, ESA, CSA, STScI

Астрономы, использовав новые изображения, полученные в ближнем и среднем инфракрасном диапазоне, показали, что из центра туманности в обе стороны вырываются несколько различных потоков вещества. Ученые уверены, что это свидетельствует о наличии по крайней мере двух звезд. Одна из них взаимодействует с умирающей звездой, которая уже начала терять внешние слои атмосферы.

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# беладонна
# борщевик
# крапива
# растения
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