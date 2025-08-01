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Спутник зафиксировал молнию рекордной длины

Исследователи из Всемирной метеорологической организации ООН, используя данные геостационарного спутника, зафиксировали крупнейшую молнию за всю историю наблюдений. Ее длина составила 829 километров с погрешностью около восьми километров.

Молнии / © WMO

Разряд произошел 22 октября 2017 года в небе — от Восточного Техаса до окрестностей Канзас-Сити в штате Миссури, превзойдя предыдущий рекорд в 768 километров, установленный пятью годами ранее.

Снимок спутника GOES-16, на котором запечатлена рекордная молния / © NOAA

Зарегистрировать удар и подтвердить его протяженность удалось только благодаря данным со спутника GOES-16 Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), который ежедневно отслеживает около миллиона молний. Его сенсоры позволяют точно определять местоположение и длину грозовых разрядов.