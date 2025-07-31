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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
31 июля, 08:24
Рейтинг: +1042
Посты: 2310

США и Индия запустили инновационный спутник для прогнозирования стихийных бедствий

Индийская ракета GSLV F16, стартовавшая 30 июля с территории Космического центра имени Сатиша Дхавана, успешно вывела 2,8-тонный инновационный спутник NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) на солнечно-синхронную орбиту. Этот аппарат стал совместным проектом NASA и Индийской организации космических исследований (ISRO).

Сообщество
# ISRO
# NASA
# космос
# спутники
Художественное изображение спутника NISAR / © ISRO
Художественное изображение спутника NISAR / © ISRO

NISAR получил самый большой радиолокатор с синтезированной апертурой (SAR) — 12-метровую раскладную тарелку. Новый аппарат стал первым в мире спутником, оснащенным радарами L- и S-диапазонов, способным картографировать рельеф суши и ледяных массивов Земли с разрешением от пяти до десяти метров.

© NASA

NISAR будет сканировать практически всю сушу и ледники Земли два раза каждые 12 дней для отслеживания изменений в экосистемах планеты, роста и таяния ледяных щитов, ледников и морских льдов, а также тектонических деформаций земной коры. Это поможет предсказывать землетрясения и уменьшать ущерб от наводнений, ураганов и пожаров, а также оценивать последствия стихийных бедствий, включая землетрясения и цунами.

© NASA

Все данные, полученные аппаратом, будут появляться в открытом доступе в течение нескольких дней. Создание NISAR обошлось примерно в 1,5 миллиарда долларов, что делает его одним из самых дорогих в истории спутников, предназначенных для съемки земной поверхности.

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В древней истории скифы занимали значительное место. Их внешность и обычаи подробно описал Геродот. Скифские курганы распространены по всей Евразийской степи — от Внутренней Монголии до севера Причерноморья. Одна из характерных черт материальной культуры — знаменитый звериный стиль. Археология не дала убедительных ответов на вопросы о происхождении скифов, а также о том, кто их прямые потомки. Ученые возлагают надежды на палеогенетику.

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Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

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# ошибки
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# текст
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azamat makatov
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Dmitriy
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