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США и Индия запустили инновационный спутник для прогнозирования стихийных бедствий
Индийская ракета GSLV F16, стартовавшая 30 июля с территории Космического центра имени Сатиша Дхавана, успешно вывела 2,8-тонный инновационный спутник NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) на солнечно-синхронную орбиту. Этот аппарат стал совместным проектом NASA и Индийской организации космических исследований (ISRO).
NISAR получил самый большой радиолокатор с синтезированной апертурой (SAR) — 12-метровую раскладную тарелку. Новый аппарат стал первым в мире спутником, оснащенным радарами L- и S-диапазонов, способным картографировать рельеф суши и ледяных массивов Земли с разрешением от пяти до десяти метров.
NISAR будет сканировать практически всю сушу и ледники Земли два раза каждые 12 дней для отслеживания изменений в экосистемах планеты, роста и таяния ледяных щитов, ледников и морских льдов, а также тектонических деформаций земной коры. Это поможет предсказывать землетрясения и уменьшать ущерб от наводнений, ураганов и пожаров, а также оценивать последствия стихийных бедствий, включая землетрясения и цунами.
Все данные, полученные аппаратом, будут появляться в открытом доступе в течение нескольких дней. Создание NISAR обошлось примерно в 1,5 миллиарда долларов, что делает его одним из самых дорогих в истории спутников, предназначенных для съемки земной поверхности.
В древней истории скифы занимали значительное место. Их внешность и обычаи подробно описал Геродот. Скифские курганы распространены по всей Евразийской степи — от Внутренней Монголии до севера Причерноморья. Одна из характерных черт материальной культуры — знаменитый звериный стиль. Археология не дала убедительных ответов на вопросы о происхождении скифов, а также о том, кто их прямые потомки. Ученые возлагают надежды на палеогенетику.
Квантовую механику активно применяют не только в науке, но и при некоторых расчетах, связанных с работой электроники. Несмотря на заметные практические результаты, эта отрасль науки не имеет единых взглядов на то, как на самом деле устроена та самая физическая реальность, которую квантовая механика призвана описывать.
Анализ данных спутниковых наблюдений, проведенных с 2002 по 2024 год, помог выявить существенное снижение уровня грунтовых вод и истощение запасов пресной воды на всех континентах, за исключением ледяных щитов Гренландии и Антарктиды.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
В древней истории скифы занимали значительное место. Их внешность и обычаи подробно описал Геродот. Скифские курганы распространены по всей Евразийской степи — от Внутренней Монголии до севера Причерноморья. Одна из характерных черт материальной культуры — знаменитый звериный стиль. Археология не дала убедительных ответов на вопросы о происхождении скифов, а также о том, кто их прямые потомки. Ученые возлагают надежды на палеогенетику.
В эксперименте ученые проследили за физиологическими реакциями при просмотре видео с музыкальным сопровождением, созданным нейросетями либо людьми. Результаты показали, что по эмоциональному воздействию ИИ-композиции могут сравниться с человеческими.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
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