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Компания Маска намерена вживлять нейрочипы до 20 тысячам человек ежегодно
Нейротехнологическая компания Илона Маска Neuralink намерена вживлять свои чипы до 20 000 человек в год и получать к 2031 году годовой доход не менее одного миллиарда долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документы инвесторов.
Согласно отчету, компания намерена в течение шести лет открыть пять крупных клиник и предложить три версии своего мозгового имплантата, включая Telepathy — для управления компьютером силой мысли, Blindsight — для восстановления зрения и Deep — для лечения тремора и болезни Паркинсона.
Компания ожидает получить одобрение регулирующих органов на свое устройство Telepathy к 2029 году и планирует проводить до 2000 операций в год, получая доход в размере 100 миллионов долларов. Об этом говорится в отчете.
К 2030 году Neuralink планирует запустить Blindsight, увеличив количество операций до 10 000 в год и выйдя на доход более 500 миллионов долларов.
По состоянию на сегодняшний день известно о 10 пациентах, которым вживили чипы Neuralink. Все они еще находятся на стадии клинических испытаний.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Вот уже почти два месяца Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (NYS DEC) не пускает туристов на популярный маршрут в одном из лесных заповедников в Адирондакских горах (США). Виной всему — крупный самец лося, который с начала лета обосновался рядом с тропой и никуда не уходит. За животным наблюдают, но пока причины необычного поведения остаются неизвестными.
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Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
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Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
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