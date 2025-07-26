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Компания Маска намерена вживлять нейрочипы до 20 тысячам человек ежегодно

Нейротехнологическая компания Илона Маска Neuralink намерена вживлять свои чипы до 20 000 человек в год и получать к 2031 году годовой доход не менее одного миллиарда долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документы инвесторов.

Имплантат компании Neuralink / © Neuralink

Согласно отчету, компания намерена в течение шести лет открыть пять крупных клиник и предложить три версии своего мозгового имплантата, включая Telepathy — для управления компьютером силой мысли, Blindsight — для восстановления зрения и Deep — для лечения тремора и болезни Паркинсона.

Компания ожидает получить одобрение регулирующих органов на свое устройство Telepathy к 2029 году и планирует проводить до 2000 операций в год, получая доход в размере 100 миллионов долларов. Об этом говорится в отчете.

К 2030 году Neuralink планирует запустить Blindsight, увеличив количество операций до 10 000 в год и выйдя на доход более 500 миллионов долларов.

По состоянию на сегодняшний день известно о 10 пациентах, которым вживили чипы Neuralink. Все они еще находятся на стадии клинических испытаний.