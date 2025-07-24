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SpaceX пожаловалась на спутники конкурента

Несмотря на то, что космическая компания Илона Маска владеет более чем половиной спутников, находящихся в настоящее время на низкой околоземной орбите, SpaceX пожаловалась на небольшую группировку аппаратов BlueBird компании AST SpaceMobile.

Художественное изображение спутника BlueBird компании AST SpaceMobile / © AST SpaceMobile

В письме, направленном в Федеральную комиссию по связи (FCC), SpaceX выразила обеспокоенность тем, что AST SpaceMobile представляет угрозу ее деятельности на низкой околоземной орбите. Космическое предприятие Илона Маска обвинило техасский стартап в недооценке риска столкновений в космосе.

Справедливости ради, эти опасения обоснованы, но обвинения, выдвигаемые SpaceX, выглядят довольно иронично. Компания эксплуатирует более 7800 аппаратов — в настоящее время около 60% всех спутников на орбите — и у нее было немало случаев сближения с другими объектами.

SpaceX призвала Федеральную комиссию по связи (FCC) «тщательно изучить» план AST SpaceMobile по запуску спутниковой группировки BlueBird, чтобы убедиться, что он не «представляет необоснованных рисков для устойчивости космической деятельности».

AST SpaceMobile стремится создать первую космическую сеть сотовой широкополосной связи, доступную напрямую с мобильных телефонов, но ее спутники слишком велики. Прототип аппарата компании развернул свою огромную антенную решетку в конце 2022 года, усложнив наблюдения земных астрономов за ночным небом. Примерно через два года AST SpaceMobile вывела на орбиту еще пять спутников, которые были такими же большими, как прототип, но будущие модели могут стать еще больше. Компания планирует запуск еще 243 спутников.

Запуск спутника BlueBird второго поколения запланирован на ближайшие недели после одобрения Федеральной комиссией по связи (FCC). SpaceX утверждает, что предлагаемая AST SpaceMobile группировка имеет «критические пробелы и несоответствия», связанные с необходимостью предотвращения столкновений с другими объектами в космосе и предотвращения падения космического мусора на Землю.

В своем письме SpaceX предупреждает, что запуск спутника AST SpaceMobile «потенциально подвергает всех остальных операторов на низкой околоземной орбите неоправданному риску». Интересно, что ранее AST SpaceMobile обвиняла SpaceX в попытках «оболгать» конкурентов после того, как в прошлом году космическое предприятие Маска направило в Федеральную комиссию по связи (FCC) письмо, в котором утверждалось, что AST SpaceMobile распространяет дезинформацию, пытаясь помешать ее работе.

Продолжая конфликтовать, SpaceX и AST SpaceMobile способствуют растущей загруженности низкой околоземной орбиты.