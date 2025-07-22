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В Чехии показали реконструкцию редкого доспеха времен Троянской войны
Городской музей Брно (Чехия) представил редкий фрагмент бронзового доспеха, предположительно датируемый рубежом XIII–XII вв. до н. э. — периодом, традиционно ассоциируемым с эпохой Троянской войны.
Клад, в составе которого находился поврежденный фрагмент нагрудника, наконечник копья, серп, бронзовая булавка и другие артефакты, обнаружили в 2023 году в Южной Моравии.
По мнению экспертов, предметы были намеренно повреждены и сложены вместе, вероятно, в рамках ритуального подношения.Среди них самым необычным оказался смятый бронзовый лист, который специалисты «развернули», используя передовые технологии 3D-сканирования, раскрыв его первоначальную форму и декоративные детали. Это, в свою очередь, подтвердило, что он действительно был частью нагрудника воина бронзового века, на котором обнаружены отверстия с изображением солнца на уровне груди и треугольный узор в волнистой борозде.
В то время бронзовые доспехи были доступны исключительно воинской элите. Их изготовление требовало высокого мастерства, а стоили они очень дорого.Например, в «Илиаде» Гомера говорится, что доспехи царя Диомеда стоили девять быков.
Бывает, что люди упорствуют в поведении, которое им вредит, даже когда негативные последствия кажутся очевидными. В новом исследовании австралийские специалисты выявили когнитивный механизм, помогающий объяснить причины деструктивного поведения, связанного, к примеру, с азартными играми, пьянством или наркоманией.
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Бывает, что люди упорствуют в поведении, которое им вредит, даже когда негативные последствия кажутся очевидными. В новом исследовании австралийские специалисты выявили когнитивный механизм, помогающий объяснить причины деструктивного поведения, связанного, к примеру, с азартными играми, пьянством или наркоманией.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
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Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
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Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
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