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В Чехии показали реконструкцию редкого доспеха времен Троянской войны

Цифровая реконструкция бронзового доспеха / © Brno City Museum

Клад, в составе которого находился поврежденный фрагмент нагрудника, наконечник копья, серп, бронзовая булавка и другие артефакты, обнаружили в 2023 году в Южной Моравии.

Артефакты из клада, в составе которого обнаружили фрагмент бронзового доспеха / © Brno City Museum

По мнению экспертов, предметы были намеренно повреждены и сложены вместе, вероятно, в рамках ритуального подношения.Среди них самым необычным оказался смятый бронзовый лист, который специалисты «развернули», используя передовые технологии 3D-сканирования, раскрыв его первоначальную форму и декоративные детали. Это, в свою очередь, подтвердило, что он действительно был частью нагрудника воина бронзового века, на котором обнаружены отверстия с изображением солнца на уровне груди и треугольный узор в волнистой борозде.

Фрагмент бронзового артефакта / © Brno City Museum

В то время бронзовые доспехи были доступны исключительно воинской элите. Их изготовление требовало высокого мастерства, а стоили они очень дорого.Например, в «Илиаде» Гомера говорится, что доспехи царя Диомеда стоили девять быков.