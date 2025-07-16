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Стало известно, когда армия США получит первые стелс-бомбардировщики B-21 Raider

Военно-воздушные силы (ВВС) США запросили на следующий год финансирование в размере 10,3 миллиарда долларов на стелс-бомбардировщики B-21 Raider. Почти половина этой суммы пойдет на расширение производства самолетов на заводе № 42 в Палмдейле, штат Калифорния.

Стелс-бомбардировщик B-21 Raider / © Northrop Grumman

По данным издания Air & Space Forces Magazine, ВВС США получат по крайней мере два новейших бомбардировщика уже в 2026 году.

Военные используют первые самолеты для испытаний, но при необходимости их можно будет быстро переоборудовать для ведения боевых действий.

Объем производства B-21 Raider засекречен, но предполагается, что Northrop Grumman будет выпускать семь — восемь стратегических бомбардировщиков в год.