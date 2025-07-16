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Стало известно, когда армия США получит первые стелс-бомбардировщики B-21 Raider
Военно-воздушные силы (ВВС) США запросили на следующий год финансирование в размере 10,3 миллиарда долларов на стелс-бомбардировщики B-21 Raider. Почти половина этой суммы пойдет на расширение производства самолетов на заводе № 42 в Палмдейле, штат Калифорния.
По данным издания Air & Space Forces Magazine, ВВС США получат по крайней мере два новейших бомбардировщика уже в 2026 году.
Военные используют первые самолеты для испытаний, но при необходимости их можно будет быстро переоборудовать для ведения боевых действий.
Объем производства B-21 Raider засекречен, но предполагается, что Northrop Grumman будет выпускать семь — восемь стратегических бомбардировщиков в год.
Чемоданы оказались настоящими рассадниками микробов. Как выяснилось, на отдельных частях дорожных сумок может обитать в 58 раз больше бактерий, чем на сиденьях унитазов в общественном туалете.
В условиях отсутствия связи (шахты, горы, тайга) критически важна надежная передача данных. Ученые Пермского Политеха разработали цифровую радиостанцию, устойчивую к помехам и физическим препятствиям, включая бетонные стены. Устройство передает данные в двух сетях MANET одновременно, обеспечивая скорость до 300 кбит/с (низкоскоростной канал) и 54 Мбит/с (высокоскоростной). Рация работает как ретранслятор и узел сети, что делает ее незаменимой для спасателей, промышленности и туристов. Ключевые преимущества разработки: помехоустойчивость, дальность связи до 30 километров и работа при -25°C до +55 градусов Цельсия.
Примечательный случай из медицинской практики описали индийские врачи. У пожилого пациента, которого лечили от прогрессирующего рака почки с помощью противоопухолевого средства, седые волосы на голове и в зоне усов снова стали темнеть. По мнению исследователей, произошедшее может натолкнуть на новые идеи о способах восстановления цвета волос.
Лето 2025 обещает насыщенную линейку научно-фантастических сериалов на ведущих стриминговых платформах. От адаптаций культовых романов до масштабных космических одиссей — мы отобрали проекты, на которые стоит обратить внимание.
Международная команда ученых оценила связь между длительностью физической активности, ее интенсивностью, риском смерти от всех причин и вероятностью развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
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Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
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