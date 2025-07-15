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На Солнце зафиксировали редкий выброс плазмы, который словно отразился от невидимой преграды

Сотрудники лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН сообщили о регистрации крупного выброса солнечной плазмы с редкой траекторией, направленной под необычным углом к поверхности.

Выброс солнечной плазмы / © xras

По данным ученых, в ночь с 14 на 15 июля около южного полюса Солнца произошёл выброс, который, вместо естественной для этого положения траектории, направленной вправо и вниз, полетел в противоположную сторону — словно отразившись от невидимой преграды.

© xras

Это произошло из-за воздействия магнитных полей, которые изменили привычный путь выброса. На этот раз влияние оказалось настолько сильным, что траектория движения изменилась полностью.