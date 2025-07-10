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Катар запустил крупнейший в мире проект по 3D-печати зданий

Компания UCC Holding и Управление общественных работ Катара приступили к реализации проекта по созданию крупнейшего в мире здания, напечатанного на 3D-принтере. Для этой цели они используют огромные специально изготовленные принтеры датской компании COBOD.

Строители и часть напечатанного на 3D-принтере здания / © COBOD

В рамках проекта в пустыне Катара будут построены две государственные школы, каждая площадью 20 000 квадратных метров.

Новые сооружения будут в 40 раз больше самого большого на сегодняшний день в мире здания, напечатанного на 3D-принтере — конноспортивного комплекса в Веллингтоне, штат Флорида, площадь которого составляет чуть более 900 квадратных метров. Школы планируется построить к концу текущего года.

Для воплощения проекта в жизнь датская строительная компания COBOD, специализирующейся на 3D-печати, изготовит два специализированных принтера BODXL длиной 50 метров, шириной 30 метров и высотой 15 метров.