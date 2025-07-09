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Змея попыталась съесть зайца в 10 раз больше нее

На острове Лесе в регионе Каттегат на севере Дании зоолог Клаус Бирк стал свидетелем амбициозной попытки взрослой самки обыкновенной европейской гадюки (Vipera berus) проглотить гораздо более крупную добычу — молодого зайца-русака (Lepus europaeus).

Гадюки оценивает размеры молодого зайца-русака / © Klaus Birch / Herpetozoa

На кадрах, снятых Бирком, змея, длина которой составляет примерно в 60 сантиметров, а вес 110 граммов, попыталась проглотить зайца, который весил почти в 10 раз больше (его масса оценивается в 1000 граммов, а длина тела — в 30 сантиметров).

© IFLScience

По словам авторов исследования, опубликованного в журнале Herpetozoa, змея в момент прибытия зоолога осматривала молодого зайца и кусала его за левую заднюю ногу. Так гадюки изучают размер своей добычи и оценивают, смогут ли они ее проглотить.

Гадюка испугалась Бирка и спряталась в траве. Однако примерно через 20 секунд вернулась и вновь начала осматривать добычу, начав с задних частей. Затем змея осмотрела переднюю часть тела зайца, укусила и потянула его за переднюю ногу, а потом укусила в голову. Зоолог прогнал змею и попытался спасти зайца, который еще дышал, однако млекопитающее умерло примерно через 30 минут.

Хотя неизвестно, попыталась бы гадюка проглотить зайца, если бы не вмешался зоолог, исследователи полагают, что змея, скорее всего, отказалась от этой попытки после тщательного осмотра добычи.

Авторы исследования отметили, что змеи не склонны регулярно нападать на добычу, размер которой значительно превышает их возможности ее проглотить.

Однако подобные случаи уже фиксировали в предыдущих исследованиях — например, при наблюдении за змеями, которые переоценили свои способности проглотить крольчат и погибли при попытке сделать это.