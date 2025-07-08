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Lockheed Martin предложила свой вариант миссии по возвращению марсианских образцов

Миссия NASA по возвращению образцов с Марса, находящаяся в затруднительном положении из-за проблем с финансированием, еще имеет шанс на реализацию после получения альтернативного и менее затратного предложения от американской оборонной компании Lockheed Martin.

Аппарат с образцами марсианского грунта встречается с космическим зондом, который вернет их на Землю / © Lockheed Martin

Идея специалистов Lockheed Martin заключается в том, что новый посадочный модуль сядет в непосредственной близости от места посадки марсохода Perseverance, развернет новый марсоход, который последует по пути Perseverance и соберет образцы марсианского грунта, оставленные Perseverance.

Они будут храниться в специальном герметичном контейнере. Затем новый марсоход поместит его в небольшую ракету, которую запустят на орбиту вокруг Марса, где она встретится с космическим аппаратом для возвращения на Землю.

© Lockheed Martin

Правда, даже в этом случае, чтобы завершить миссию, потребуется не менее трех миллиардов долларов, которые еще надо где-то найти.