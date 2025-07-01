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Олег Гончар
Олег Гончар
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Рейтинг: +661
Посты: 2013

Sierra Space запустит массовое производство солнечных панелей для спутников 

Американская компания Sierra Space, которая занимается разработкой космического корабля Dream Chaser и частной орбитальной станции Orbital Reef, объявила о расширении своего технологического центра.

Сообщество
# Sierra Space
# космос
# технологии
Солнечная панель компании Sierra Space / © Sierra Space
Солнечная панель компании Sierra Space / © Sierra Space

Новое производственное предприятие, которое появится в Брумфилде, штат Колорадо, будет сосредоточено на производстве компактных солнечных панелей Surface Mount Technology (SMT).

Новый объект Sierra Space раскинется на площади 6500 квадратных метров и будет оснащен интегрированными испытательными возможностями, включая термовакуумную камеру, воздушную камеру и динамическую лабораторию.

По словам вице-президента Sierra Space Эрика Дейлера, компания сможет еженедельно строить по одной солнечной панели для спутника, которые уже востребованы военными США для питания своих орбитальных группировок.

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