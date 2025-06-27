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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
44 минуты назад
Рейтинг: +407
Посты: 903

Гигантский скачок в биологии: стартовали работы по созданию искусственной ДНК человека

Крупнейшая британская медицинская благотворительная организация Wellcome Trust выделила более 13 миллионов долларов на проект «Синтетический геном человека». Ученые планируют с нуля, атом за атомом, собрать структурные компоненты ДНК человека из химических элементов.

Сообщество
# биология
# ДНК
# технологии
Работы по секвенированию генома человека / © BBC News
Работы по секвенированию генома человека / © BBC News

Создание искусственной молекулы ДНК человека с нуля не только даст возможность проверить, как работают гены, но и позволит создавать устойчивые к той или иной болезни клетки, которыми можно будет замещать пораженные участки тканей и органов. Также это откроет дорогу для ускорения поиска лекарств от целого ряда генетических заболеваний, остающихся неизлечимыми. 

Однако критики проекта считают, что с его помощью можно будет разрабатывать биологическое оружие или создавать человекоподобных существ с человеческой ДНК.

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# «Суперджет»
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Биология
# антилопы
# глобальное озеленение
# Россия
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Ro Mych
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Serjo Djachkowski
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Виталий Карпов
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Николай Цыгикало
3 часа назад
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Новый твердотопливный ускоритель для лунной ракеты разорвало на испытаниях

Nauka Nauka
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Serjo Djachkowski
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Николай Цыгикало
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Бумеранг из Облазовой пещеры оказался одним из древнейших в Европе и, возможно, в мире

Serjo Djachkowski
3 часа назад
Какую страну п........ ли, ведь сколько шаттлы летали с ускорителями.Это новый пятисегментный твердотопливный ускоритель.Масса топлива 500 тонн это

Новый твердотопливный ускоритель для лунной ракеты разорвало на испытаниях

Igor Niko ov
3 часа назад
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Александр Березин
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