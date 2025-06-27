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Гигантский скачок в биологии: стартовали работы по созданию искусственной ДНК человека

Крупнейшая британская медицинская благотворительная организация Wellcome Trust выделила более 13 миллионов долларов на проект «Синтетический геном человека». Ученые планируют с нуля, атом за атомом, собрать структурные компоненты ДНК человека из химических элементов.

Работы по секвенированию генома человека / © BBC News

Создание искусственной молекулы ДНК человека с нуля не только даст возможность проверить, как работают гены, но и позволит создавать устойчивые к той или иной болезни клетки, которыми можно будет замещать пораженные участки тканей и органов. Также это откроет дорогу для ускорения поиска лекарств от целого ряда генетических заболеваний, остающихся неизлечимыми.

Однако критики проекта считают, что с его помощью можно будет разрабатывать биологическое оружие или создавать человекоподобных существ с человеческой ДНК.