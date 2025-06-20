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Масштаб недавней утечки паролей значительно преувеличен, заявили в России

Исследователи в области кибербезопасности обнаружили, что неизвестные слили в открытый доступ 16 миллиардов логинов и паролей от аккаунтов Apple, Google, GitHub, Facebook* и других популярных сервисов и социальных сетей.

Табличка для ввода логина и пароля / © Getty Images

По словам специалистов, эта информация была доступна в интернете лишь непродолжительное время, затем ее заблокировали.

По мнению основателя российского сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence) Ашота Оганесяна, масштаб утечки значительно преувеличен. Согласно данным DLBI, оказавшаяся в интернете информация содержит множество повторов и неактуальных паролей, так как данные явно собирали в течение длительного времени.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.