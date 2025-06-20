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Маск назвал предварительные причины взрыва Starship на испытательном полигоне
На испытательном стенде «Звездной базы» компании SpaceX в Техасе 18 июня произошла аномалия с космическим кораблем Starship, который готовили к десятому летному испытанию.
«Предварительные данные свидетельствуют о том, что азотный композитный обернутый сосуд высокого давления (Composite Overwrapped Pressure Vessel, COPV) в отсеке полезной нагрузки отказал, прежде чем достиг рабочего давления. Если дальнейшее расследование подтвердит, что это произошло, это будет первый отказ подобного рода для данной конструкции», — написал в соцсети Х руководитель SpaceX Илон Маск.
Учитывая, что COPV поставляет сторонняя организация и сосуд проврало в момент испытаний, возможно, в инциденте виноват заводской брак.
Однако взрыв Ship 36 нанес ощутимый урон. Сильно пострадала сама испытательная площадка Massey’s Range, на которой проводился тест. На восстановление работы полигона потребуется несколько месяцев.
Кроме того, Ship 36 считался практически готовым к пуску, который предварительно запланировали на 29 июня, поэтому потеря Ship 36 сама по себе ударила по графику испытаний.
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