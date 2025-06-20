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Маск назвал предварительные причины взрыва Starship на испытательном полигоне

На испытательном стенде «Звездной базы» компании SpaceX в Техасе 18 июня произошла аномалия с космическим кораблем Starship, который готовили к десятому летному испытанию.

Последствия взрыва Ship 36 на площадке Massey’s Range / © RGV

«Предварительные данные свидетельствуют о том, что азотный композитный обернутый сосуд высокого давления (Composite Overwrapped Pressure Vessel, COPV) в отсеке полезной нагрузки отказал, прежде чем достиг рабочего давления. Если дальнейшее расследование подтвердит, что это произошло, это будет первый отказ подобного рода для данной конструкции», — написал в соцсети Х руководитель SpaceX Илон Маск.

Последствия взрыва Ship 36 на площадке Massey’s Range / © RGV

Учитывая, что COPV поставляет сторонняя организация и сосуд проврало в момент испытаний, возможно, в инциденте виноват заводской брак.

Однако взрыв Ship 36 нанес ощутимый урон. Сильно пострадала сама испытательная площадка Massey’s Range, на которой проводился тест. На восстановление работы полигона потребуется несколько месяцев.

© RGV / AWAI

Кроме того, Ship 36 считался практически готовым к пуску, который предварительно запланировали на 29 июня, поэтому потеря Ship 36 сама по себе ударила по графику испытаний.