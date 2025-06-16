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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
3 минуты назад
Рейтинг: +410
Посты: 896

ChatGPT смог решить советскую задачу на смекалку

Энтузиасты продолжают активно испытывать чат-бот ChatGPT с генеративным искусственным интеллектом, созданный американской компанией OpenAI. 

Сообщество
# ChatGPT
# ИИ
# технологии
Задание из советского журнала / © Telegram-канал «Наука, Техника и Нейровайб»
Задание из советского журнала / © Telegram-канал «Наука, Техника и Нейровайб»

Недавно пользователи предложили ИИ обычную разминку для советского школьника — изучить рисунок из старого журнала и назвать 25 слов на букву «М».

Ответы ChatGPT на задачу / © Telegram-канал «Наука, Техника и Нейровайб»
Ответы ChatGPT на задачу / © Telegram-канал «Наука, Техника и Нейровайб»

ChatGPT успешно справился с заданием, однако говорить о том, что чат-бот достиг какого-то прогресса, сложно, ведь интернет полон подобных заданий с прописанными ответами.

Ответы ChatGPT на задачу / © Telegram-канал «Наука, Техника и Нейровайб»
Ответы ChatGPT на задачу / © Telegram-канал «Наука, Техника и Нейровайб»
Ответы ChatGPT на задачу / © Telegram-канал «Наука, Техника и Нейровайб»
Ответы ChatGPT на задачу / © Telegram-канал «Наука, Техника и Нейровайб»
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