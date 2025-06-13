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Roman Markin
Roman Markin
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Посты: 202

Видео: как израильский вертолёт AH-64 сбил иранский дрон-камикадзе

Боевой вертолёт AH-64A Peten из состава ВВС Израиля успешно перехватил и уничтожил иранский беспилотник-камикадзе Shahed, приближавшийся к воздушному пространству страны. Об этом сообщили представители израильской армии.

Сообщество
# авиация
# БПЛА
# война
# Израиль
# Иран
Израильский ударный вертолёт AH-64A Peten, задействованный в операциях по перехвату иранских дронов Shahed / © Israel Defense Forces / IDF Spokesperson's Unit
Израильский ударный вертолёт AH-64A Peten, задействованный в операциях по перехвату иранских дронов Shahed / © Israel Defense Forces / IDF Spokesperson’s Unit

В Минобороны Израиля подчеркнули, что вертолёт был поднят по тревоге и поразил цель до того, как беспилотник преодолел границу. Это первый подтверждённый случай уничтожения Shahed силами армейской авиации в текущем витке конфликта.

Беспилотники Shahed, производимые в Иране, активно применяются в ряде конфликтов на Ближнем Востоке. Их использование связывают с тактикой асимметричного давления и атак по инфраструктурным объектам.

Кадры перехвата иранского БПЛА-камикадзе Shahed израильским вертолётом AH-64 /  © Israel Defense Forces / IDF Spokesperson's Unit
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