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Видео: как израильский вертолёт AH-64 сбил иранский дрон-камикадзе
Боевой вертолёт AH-64A Peten из состава ВВС Израиля успешно перехватил и уничтожил иранский беспилотник-камикадзе Shahed, приближавшийся к воздушному пространству страны. Об этом сообщили представители израильской армии.
В Минобороны Израиля подчеркнули, что вертолёт был поднят по тревоге и поразил цель до того, как беспилотник преодолел границу. Это первый подтверждённый случай уничтожения Shahed силами армейской авиации в текущем витке конфликта.
Беспилотники Shahed, производимые в Иране, активно применяются в ряде конфликтов на Ближнем Востоке. Их использование связывают с тактикой асимметричного давления и атак по инфраструктурным объектам.
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Дайджест Naked Science
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