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SpaceX забрала у конкурента стартовую площадку во Флориде

Космическая компания Илона Маска получила доступ к бывшему стартовому комплексу SLC-37 на станции космических сил на мысе Канаверал. Именно оттуда ранее запускались ракеты Delta IV компании United Launch Alliance (ULA).

Башня обслуживания ловит Super Heavy / © SpaceX

Теперь площадку ждет масштабная трансформация: SpaceX превратить ее в полноценный узел для запусков и посадок транспортной системы Starship.

SpaceX рассчитывает запускать с SLC-37 до 76 ракет Starship в год и столько же ступеней возвращать. Для этого на территории появятся две полноценные стартовые площадки с башнями обслуживания высотой 182 метра, то есть даже выше, чем те, что действуют на «Звездной базе» компании в Техасе. Также будут построены еще две башни, предназначенные для ловли и посадки Super Heavy.

Демонтаж старых сооружений начнется уже на этой неделе.