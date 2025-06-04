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Инфографика: из каких стран импортируют детали для самого массового пассажирского самолета в мире
Глобальная цепочка поставок для американского производства самолетов довольно сложна, многие детали поставляются со всего мира. Корпорация Boeing сотрудничает с поставщиками из разных стран, чтобы импортировать тысячи компонентов для всех своих самолетов.
Хотя точное количество стран-поставщиков может меняться с течением временем, представленная выше инфографика показывает ключевых иностранных поставщиков для Boeing 737 — самого массового пассажирского самолета в мире за всю историю пассажирского авиастроения — по состоянию на апрель 2025 года, согласно данным портала AirFramer.
Из инфографики видно, что для производства Boeing 737 используется российский титан, китайское шасси и части фюзеляжа, французские колеса, подшипники и электропроводка, немецкие замки и пассажирские сидения, израильские панели колесных арок и двери, великобританские шины, антенны бортовой связи и видеосистемы, южнокорейские лонжероны и внутренние переборки, норвежские лопатки турбинных двигателей и многое другое.
Могут ли США перейти к полностью внутреннему производству самолетов? Маловероятно, и если даже это случится, то процесс импортозамещения может занять много лет.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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