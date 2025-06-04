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Инфографика: из каких стран импортируют детали для самого массового пассажирского самолета в мире

Глобальная цепочка поставок для американского производства самолетов довольно сложна, многие детали поставляются со всего мира. Корпорация Boeing сотрудничает с поставщиками из разных стран, чтобы импортировать тысячи компонентов для всех своих самолетов.

Инфографика: из каких стран импортируют детали для самого массового пассажирского самолета в мире / © visualcapitalist

Хотя точное количество стран-поставщиков может меняться с течением временем, представленная выше инфографика показывает ключевых иностранных поставщиков для Boeing 737 — самого массового пассажирского самолета в мире за всю историю пассажирского авиастроения — по состоянию на апрель 2025 года, согласно данным портала AirFramer.

Из инфографики видно, что для производства Boeing 737 используется российский титан, китайское шасси и части фюзеляжа, французские колеса, подшипники и электропроводка, немецкие замки и пассажирские сидения, израильские панели колесных арок и двери, великобританские шины, антенны бортовой связи и видеосистемы, южнокорейские лонжероны и внутренние переборки, норвежские лопатки турбинных двигателей и многое другое.

Могут ли США перейти к полностью внутреннему производству самолетов? Маловероятно, и если даже это случится, то процесс импортозамещения может занять много лет.