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Спутник сделал изображения вулкана Этна спустя пару минут после извержения

На итальянском острове Сицилия 2 июня началось мощное извержение самого высокого и активного в Европе вулкана Этна.

Извержение вулкана Этна 2 июня 2025 года / © Copernicus

В воздух поднялись большие столбы пепла и дыма, а затем появились лавовые и пирокластические потоки, которые запечатлел спутник Sentinel 2 программы Copernicus. Космический аппарат сделал снимки, представленные выше, всего через несколько минут после начала извержения.

Этна — один из самых активных вулканов в мире, поэтому его извержения отнюдь не редки, однако они обычно не наносят ущерба местному населению.