Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

iPhone 17 Air, Pro и Max: впервые засветились все модели новой линейки

В сети опубликовано первое изображение макетов четырёх моделей будущей линейки iPhone 17. Фото, по словам автора утечки Majin Bu, демонстрирует устройства в защитных чехлах, но даже через них видны отличия от предыдущего поколения.

Фото: Majin Bu

На снимке представлены iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Ожидается, что в серии впервые появится модель с приставкой Air — её корпус будет более тонким и легким, а дизайн будет отличаться от стандартного iPhone 17. При этом старшие модели, включая Pro Max, получат переработанный модуль камер и более чёткие контуры корпуса.

По предварительным данным, Apple готовит визуально заметное обновление всей линейки. Источники ожидают, что внешний вид смартфонов будет отличаться не только от iPhone 16, но и от предыдущих поколений, в том числе за счёт изменения форм-фактора и пропорций дисплея.

Полноценный анонс линейки iPhone 17 ожидается осенью 2025 года. Как обычно, Apple не комментирует утечки, однако макеты, опубликованные Majin Bu, нередко совпадали с финальным дизайном прошлых моделей.