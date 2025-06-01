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Спутники показали, как Саудовская Аравия преобразила остров для мегапроекта «Вечный сад»

Свежие спутниковые изображения, полученные аппаратами программы Copernicus, показали, как буквально за пару лет изменился пустынный остров, который станет частью туристического мегапроекта Laheq, также называемый «Вечным садом» из-за своей пышной растительности.

Остров проекта Laheq в 2023 году / © Copernicus

Курорт Laheq площадью 400 гектаров сосредоточится вокруг искусственной круглой конструкции диаметром 800 метров, лежащей на воде, где построят роскошные апартаменты, отели, торговые площади, развлекательные зоны, поля для гольфа и пристани для яхт.

Остров проекта Laheq в августе 2024 году / © Copernicus

Ожидается, что Laheq примет первых туристов в 2028 году.

Остров проекта Laheq в апреле 2025 года / © Copernicus

Рендер курорта Laheq / © Foster + Partners