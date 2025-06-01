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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
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Рейтинг: +629
Посты: 1575

Спутники показали, как Саудовская Аравия преобразила остров для мегапроекта «Вечный сад»

Свежие спутниковые изображения, полученные аппаратами программы Copernicus, показали, как буквально за пару лет изменился пустынный остров, который станет частью туристического мегапроекта Laheq, также называемый «Вечным садом» из-за своей пышной растительности.

Сообщество
# Саудовская Аравия
# спутники
# строительство
# технологии
# Туризм
Остров проекта Laheq в 2023 году / © Copernicus 
Остров проекта Laheq в 2023 году / © Copernicus 

Курорт Laheq площадью 400 гектаров сосредоточится вокруг искусственной круглой конструкции диаметром 800 метров, лежащей на воде, где построят роскошные апартаменты, отели, торговые площади, развлекательные зоны, поля для гольфа и пристани для яхт.

Остров проекта Laheq в августе 2024 году / © Copernicus 
Остров проекта Laheq в августе 2024 году / © Copernicus 

Ожидается, что Laheq примет первых туристов в 2028 году.

Остров проекта Laheq в апреле 2025 года / © Copernicus
Остров проекта Laheq в апреле 2025 года / © Copernicus
Рендер курорта Laheq / © Foster + Partners
Рендер курорта Laheq / © Foster + Partners
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# каркас
# подвеска
# рельсовый беспилотник
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Yana Asp
33 минуты назад
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2020719132
1 час назад
Это бак ? 🐷

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Mark Fenol
1 час назад
Sergey, Я не комментирую ваши способности. Я комментирую ваше мнение о том, что диплом нафиг никому не нужен. И это пересекается с темой статьи. Чем

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Mona Liza Overdrive
3 часа назад
CBRE очень вольно обращаются со статистикой, как показывает практика. Я бы не стала доверять их исследованиям.

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Елена Давлятшина
5 часов назад
Oleg, проблема в том что .в нашем татарстане большая часть заводов есть свои и там гораздо проще любые проекты собирать.НО в Чечне Кадыров или его

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Robinson Crusoe
6 часов назад
Rudolf,уезжают на Запад работать

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bernd lauert
7 часов назад
Интересный момент, Маск говорил что спутники Старлинк тоже предпринимают маневры для избежания сближений с объектами на орбите. Получается, если

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Александр Петренко
9 часов назад
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Айдзэн Соскэ
10 часов назад
Лол, кек, америкосы не смогли. Что, батут вам может подарить? Ахах, неудачники. Руководитель Роскосмоса.

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Андрей Салов
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Igor Vorobyev
10 часов назад
Klia, спасибо за ответ. Почитал в Вики. Очень амбициозный проект. Масштабно.

Опубликованы свежие спутниковые снимки  строительства горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Григорий Маклаков
11 часов назад
Если честно, то я согласен образование в РФ пострадало сильно, отток мозгов. Молодые люди туповаты и надменны, многие болеют либерастией. Всех

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

+ + + + + | + + + + +
12 часов назад
Появился анализ телеметрии данных. https://www.youtube.com/watch?v=JoXAUfF029I Похоже, что чаще всего FSD отключается из-за сна за рулём.

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Пётр Ермоленко
14 часов назад
Все такие умные,образованные,от культурности распирает до такой степени,что сразу начинают бомбы с самолетов скидывать, кик-стартера на танках

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Sergey Sazonow
18 часов назад
А зачем это постить в России, если России в этом списке нет??? Или да я забыл, какое образование, на медведя в тайге прыгнул и поехал через бурелом по

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Mark Fenol
19 часов назад
Sergey, по вашим словам вижу, что цель реформы нашего образования, которая была запущена в 90-е, в основном, достигнута. Как бы это не было печально.

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