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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
6 часов назад
Рейтинг: +407
Посты: 885

Воссоздан облик Людвига ван Бетховена

Бразильский исследователь и 3D-дизайнер Сисеро Мораис, специализирующийся на компьютерной реконструкции внешности древних людей, показал, как мог выглядеть немецкий композитор, пианист и дирижер Людвиг ван Бетховен.

Сообщество
# история
# реконструкция
Реконструкция облика немецкого композитора Людвига ван Бетховена / © Cicero Moraes
Реконструкция облика немецкого композитора Людвига ван Бетховена / © Cicero Moraes

Сисеро Мораис воссоздал облик Бетховена, использовав измерения и фотографии черепа великого композитора.

Реконструкция облика немецкого композитора Людвига ван Бетховена / © Cicero Moraes
Реконструкция облика немецкого композитора Людвига ван Бетховена / © Cicero Moraes

После этого реконструктор добавил детали: волосы, одежду и выражение лица — ориентируясь на портрет 1820 года художника Иозефа Карла Штилера.

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# ВИЭ
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# Испания
# солнечная энергетика
# энергетика
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Сергей Глушков
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dmitrii mb
56 минут назад
Эдуард, не помню кто из юмористов говорил,но-там нищий с паперти богаче и радостней нашего туриста.просто понятие бедности в РФ это когда ты одной

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Sanyasiebert
56 минут назад
Viacheslav, Вы посмотрите что написал человек. Что Ирландия живет плохо. Возьмем США. У нее население 340,1 миллиона. ВВП у нее $85 810. Пойдем дальше Япония.

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

dmitrii mb
59 минут назад
Если раз в 10 лучше РФ это для тебя "плохо",стоит посетить врача.

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

ezdiumno ru
1 час назад
Гражданин, А тех, кто получил в/о до "введения магистратуры на Руси" вы почему не учитываете? В таблице возрастная вилка от 25 до 64 лет. Мне - 61 год. Да

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

ezdiumno ru
1 час назад
Деятель, Козе понятно, что эта таблица политизирована. Причем, очень сильно. Зная, что в Израиле в/о обязательно для всех, понятно, что США ну никак

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Viacheslav Vyacheslav
1 час назад
Sanyasiebert, Ирландия - 5,308 миллиона (2023 г.) Россия -143,8 миллиона (2023 г.) Разница ≈ 27 раза...Так, про что Вы там говорили?!

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

ezdiumno ru
1 час назад
Гражданин, Вы может и отстаёте. А Россия как минимум в середине графика и ближе к первой пятерке.

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

ezdiumno ru
1 час назад
Александр, Ну 54% - это, конечно из области фантастики. У нас не каждый второй имеет в/о. Это очевидно. Но 28% - это вполне реальная цифра. Поэтому на

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Дима Самойлов
1 час назад
Gregory, кто там плохо живёт? Ирландия? Вторая страна по ВВП на душу населения в европе и третья в мире?)

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Лис Забияка
1 час назад
Гражданин, В России базовый школьный курс как магистраткюура в США. Как итог, на всяких матиматияеских олимпиадах, а так же по физике, языках и так

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Sergey Gorovoy
1 час назад
а то, что сборная асашай стала на днях чемпионом по хоккею - тоже нищщитова, ибо, не было (последние 3 года) рф! 😂

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Sergey Gorovoy
2 часа назад
Mark, вот именно: "в союзе", а в "остальном Мире", впрочем, как и сейчас, - даром никому не нужны были/есть эти дипломы.

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Sanyasiebert
2 часа назад
Gregory, Ирландия плохо живет. Вы видели различные экономические показатели Ирландии и не только экономические. К примеру ввп на душу у Ирландии $101,509,

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Иван Колупаев
2 часа назад
Чего ради? Чтоб понтануться перед каким-то вуглускром? 🤣 Придумайте мотивацию посильнее.

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Алим Курбанов
2 часа назад
Гражданин, при чём тут магистратура. Сейчас даже бакалавр-это высшее образование. Ты про специалитет не упомянул он выше бакалавриата.

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