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В Сети появился самый четкий снимок нового китайского самолета ДРЛО Кунцзин-3000

Китайский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Кунцзин-3000 / © Weibo

На новом изображении Кунцзин-3000 запечатлен на неизвестном аэродроме в Китае. Самолет покрыт слоем грунтовки, хотя его серийный номер 7821 отчетливо виден на передней части фюзеляжа — насколько известно, это единственный завершенный экземпляр.

Хотя самолет частично скрыт, на снимке можно увидеть характерный надфюзеляжный обтекатель с находящимся внутри радаром, который обеспечивает круговое наблюдение. Кунцзин-3000 также оснащен зондом для дозаправки в воздухе, установленным над кабиной, и рядом антенн, расположенных наверху передней части фюзеляжа.

Кунцзин-3000, созданный на базе военно-транспортного самолета Y-20B, способен обнаруживать обычные самолеты на дальности от 600 до 1000 километров, а малозаметные, такие как F-22 и F-35, на дистанции более 360 километров. Радар может одновременно отслеживать до 100 целей.

Кунцзин-3000 уже называют жемчужиной в быстро растущей армаде китайских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.