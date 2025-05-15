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Маск обозначил дату девятого испытания Starship

Если все пойдет по плану, девятый испытательный полет транспортной системы Starship компании SpaceX состоится на следующей неделе, в период с 19 по 25 мая.

Кадр с испытаний двигателей верхней ступени транспортной системы Starship, которая отправится в девятый полет / © SpaceX

Генеральный директор SpaceX Илон Маск сообщил, что непосредственно перед пуском ракеты он выступит с речью перед сотрудниками компании и объяснит план действий о полете на Марс. Доклад Маска будут транслировать в прямом эфире в соцсети Х.

Кадр с испытаний двигателей верхней ступени транспортной системы Starship, которая отправится в девятый полет / © SpaceX

Хотя точная дата испытания пока не названа, уведомления о запуске предполагают, что полет состоится 21 мая.

© SpaceX