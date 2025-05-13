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Ученые перенесли дату смерти Вселенной
Нидерландские исследователи обнаружили, что Вселенная разрушается гораздо быстрее, чем считалось ранее.
Согласно препринту статьи, которая будет опубликована в издание Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, ученые обнаружили, что для исчезновения последним звездным остаткам потребуется около десяти в 78-й степени лет, в отличие от ранее рассчитанного периода десяти в 1100-й степени лет. Хотя это все еще может показаться невероятно долгим сроком (и это, безусловно, так), однако новая дата значительно меньше, ранее озвученной.
Как посчитали?
Пару лет назад эта же команда исследователей опубликовала работу, в который показала, что не только черные дыры, но и другие небесные объекты, включая нейтронные звезды, могут испаряться в следствии процесса, схожего с излучением Хокинга (из-за квантовых эффектов черные дыры могут испускать элементарные частицы и очень медленно испаряться). Поэтому в новой статье специалисты подсчитали, что нейтронные звезды и черные дыры распадаются за примерно одинаковое время равное десяти в 67-й степени лет, даже несмотря на то, что черные дыры обладают более сильным гравитационным полем, что предположительно должно заставлять их испаряться быстрее. Противоречие объясняется тем, что черные дыры поглощают часть собственного излучения, что тормозит процесс.
Поэтому исследователи выбрали в качестве «конца Вселенной» цифру — десяти в 78-й степени лет. Этого время хватит для того, чтобы самые долговечные небесные тела — белые карлики — распались.
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Мохаммад Х. Аттаран (Mohammad H. Attaran) — концепт-дизайнер и цифровой художник, работающий в Великобритании. В своих проектах он сочетает эстетику научной фантастики с элементами, вдохновлёнными природой, особенно анатомией насекомых. Его машины, мехи и транспортные средства выглядят одновременно инопланетно и инженерно достоверно. Ну или почти.
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Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?
Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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