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Николай Головин
Николай Головин
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Рейтинг: +229
Посты: 703

Ученые перенесли дату смерти Вселенной

Нидерландские исследователи обнаружили, что Вселенная разрушается гораздо быстрее, чем считалось ранее.

Сообщество
# вселенная
# космос
# смерть
Исследователи подсчитали, сколько времени занимает «испарение» в следствии процесса, схожего с излучением Хокинга в идеальной среде без других воздействий. Белым карликам, чтобы исчезнуть потребуется около десяти в 78-й степени лет / © Falcke, Wondrak & Van Suijlekom
Исследователи подсчитали, сколько времени занимает «испарение» в следствии процесса, схожего с излучением Хокинга в идеальной среде без других воздействий. Белым карликам, чтобы исчезнуть потребуется около десяти в 78-й степени лет / © Falcke, Wondrak & Van Suijlekom

Согласно препринту статьи, которая будет опубликована в издание Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, ученые обнаружили, что для исчезновения последним звездным остаткам потребуется около десяти в 78-й степени лет, в отличие от ранее рассчитанного периода десяти в 1100-й степени лет. Хотя это все еще может показаться невероятно долгим сроком (и это, безусловно, так), однако новая дата значительно меньше, ранее озвученной.

Как посчитали?

Пару лет назад эта же команда исследователей опубликовала работу, в который показала, что не только черные дыры, но и другие небесные объекты, включая нейтронные звезды, могут испаряться в следствии процесса, схожего с излучением Хокинга (из-за квантовых эффектов черные дыры могут испускать элементарные частицы и очень медленно испаряться). Поэтому в новой статье специалисты подсчитали, что нейтронные звезды и черные дыры распадаются за примерно одинаковое время равное десяти в 67-й степени лет, даже несмотря на то, что черные дыры обладают более сильным гравитационным полем, что предположительно должно заставлять их испаряться быстрее. Противоречие объясняется тем, что черные дыры поглощают часть собственного излучения, что тормозит процесс.

Поэтому исследователи выбрали в качестве «конца Вселенной» цифру — десяти в 78-й степени лет. Этого время хватит для того, чтобы самые долговечные небесные тела — белые карлики — распались.

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Иван Иванов
3 часа назад
Так пишут когда журналист не обладает никакой информацией и занимается домыслами.

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

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