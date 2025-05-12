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Летающий автомобиль AirCar поступит в продажу в 2026 году

Прототип двухместного летающего автомобиля AirCar, который разработала словацкая компания Klein Vision, уже выполнил более 500 испытательных полетов и получил сертификат летной годности.

Рендер AirCar / © KleinVision

Недавно Klein Vision представила рендеры прототипа пятого поколения автомобиля, которые пойдут в производство. По данным фирмы, поставки AirCar клиентам начнутся уже в начале 2026 года. Примерная стоимость летающего автомобиля составляет около миллиона долларов США.

Рендер AirCar / © KleinVision

AirCar способен совершать полет со скоростью 300 километров в час дальностью до 1000 километров и имеет запас хода по земле более 500 километров. Авто трансформируется в «самолет» за 80 секунд.

Рендер AirCar / © KleinVision

Рендер AirCar / © KleinVision