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Спутник запечатлел, как разрушается самый большой айсберг в мире

Айсберг A-23A, который застрял на мелководье, менее чем в 100 километрах от острова Южная Георгия, начал активно разрушаться. Хотя это по-прежнему самый большой айсберг в море, волны и другие сезонные погодные явления разрушают его кроя и сокращают видимую площадь поверхности.

Айсберг A-23A, снимок сделан 3 мая 2025 года / © NASA Earth Observatory

Подводная часть айсберга застряла на мелководном шельфе вокруг Южной Георгии, которая, как известно, в прошлом зацепила несколько антарктических айсбергов во время их дрейфа на север в более теплые воды Южной Атлантики. Спутниковые снимки, сделанные аппаратом NASA Aqua, показали, что айсберг остается неподвижным как минимум с начала марта 2025 года.

Хотя положение A-23A в целом не изменилось, площадь его поверхности значительно сократилась всего за два месяца. По данным Национального ледового центра США (USNIC), айсберг потерял более 360 квадратных километров с 6 марта по 3 мая, что примерно составляет одну четвертую часть площади Санкт‑Петербурга.

Тысячи кусков усеивают поверхность океана около айсберга, создавая сцену, напоминающую темную звездную ночь. Хотя эти фрагменты кажутся маленькими на снимке, многие из них имеют размер не менее километра в поперечнике и могут представлять опасность для кораблей.