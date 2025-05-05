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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
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Рейтинг: +374
Посты: 643

Опубликованы снимки победителей премии FAPA 2025 в категории «Дикая природа»

Организаторы Fine Art Photography Awards (FAPA) 2025 подвели итоги ежегодного конкурса в категории «Дикая природа / животные», отметив мастерство любителей и профессиональных фотографов, которые привлекают внимание к удивительному миру животных.

Сообщество
# животные
# природа
# фотографии
Высокая оценка: «Материнское спокойствие» / © Estebane Rezkallah
Высокая оценка: «Материнское спокойствие» / © Estebane Rezkallah
Снимок победителя: «Плоть кита» / © Estebane Rezkallah
Снимок победителя: «Плоть кита» / © Estebane Rezkallah
Второе место: «Царство оленей» / © Hanneke Van Camp
Второе место: «Царство оленей» / © Hanneke Van Camp
Третье место: «Кашалот в Новой Англии» / © Eric Kanigan
Третье место: «Кашалот в Новой Англии» / © Eric Kanigan
Высокая оценка: «Большая белая цапля во Флориде» / © Fenqiang Liu
Высокая оценка: «Большая белая цапля во Флориде» / © Fenqiang Liu
Высокая оценка: «Молодые леопарды, которым нет и месяца» / © Emeric Dallou
Высокая оценка: «Молодые леопарды, которым нет и месяца» / © Emeric Dallou
Высокая оценка: «Заповедник медведей гризли» / © Jill Hill
Высокая оценка: «Заповедник медведей гризли» / © Jill Hill
Высокая оценка: «Черный леопард в Кении» / © Marcello Galleano
Высокая оценка: «Черный леопард в Кении» / © Marcello Galleano
Высокая оценка: «Лосиха и ее детеныши переходят вброд горную реку» / © Michael Mihaljevich
Высокая оценка: «Лосиха и ее детеныши переходят вброд горную реку» / © Michael Mihaljevich
Высокая оценка: «Самка гепарда в поисках еды для своих голодных детенышей» / © David Swindler
Высокая оценка: «Самка гепарда в поисках еды для своих голодных детенышей» / © David Swindler


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# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
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Unitsky String Technologies Inc.
# Ростов-на-Дону
# струнный рельс
# электромобили
# юнимобили
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