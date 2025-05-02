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Китай изготовил прототип топливного бака для аналога Starship
Китайский исследовательский институт ракетной техники (CALT) сообщил о разработке прототипов топливных баков из нержавеющей стали диаметром пять и 10,6 метра. Последний из них предназначен для будущей многоразовой сверхтяжелой ракеты «Чанчжэн-9», которая похожа на транспортную систему Starship американской компании SpaceX.
Создание бака диаметром 10,6 метра и высотой девять метров ознаменовало собой крупный прорыв в разработке резервуаров из нержавеющей для программы ракеты-носителя «Чанчжэн-9», предназначенной для лунных и марсианских миссий.
Бак проектировали и создавали с использованием цифровых технологий, это потребовало всего два месяца.
Существование еще одной планеты в Солнечной системе пока не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть. Гипотетический объект не поддается поискам в оптическом диапазоне, а по косвенным признакам можно лишь уточнить параметры его массы и орбиты. Теперь ученые попробовали искать Девятую планету по ее тепловому излучению — и нашли подходящего кандидата.
В муниципалитете Санкт-Томас-ам-Блазенштайн (Верхняя Австрия) в склепе местной церкви вот уже третий век хранится мумия священника. Предполагается, что это тело приходского викария Франца Ксавера Сидлера фон Розенегга, который скончался в 1746 году. Удивительная сохранность останков породила немало гипотез о том, что же ее обеспечило. В новом исследовании международная группа ученых не только раскрыла необычные детали мумификации, но и представила данные, подтверждающие личность умершего.
Долгое время палеонтологи считали, что древние крупные наземные хищники никогда не населяли острова Карибского моря. По крайней мере, после исчезновения динозавров. Эта картина казалась логичной: изолированность от материка не позволяла таким хищникам туда перебраться. Но острые зубы, по форме характерные для крупных плотоядных, которые ученые находили в скалах и пещерах, заставили усомниться в этой гипотезе.
Квентин Маркос (Quentin Marcos) — концепт-художник и цифровой иллюстратор из Парижа, специализирующийся на создании научно-фантастических миров. Его работы переносят зрителя в далёкие планеты, футуристические города и альтернативные реальности, наполненные захватывающими сюжетами и атмосферной детализацией.
Существование еще одной планеты в Солнечной системе пока не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть. Гипотетический объект не поддается поискам в оптическом диапазоне, а по косвенным признакам можно лишь уточнить параметры его массы и орбиты. Теперь ученые попробовали искать Девятую планету по ее тепловому излучению — и нашли подходящего кандидата.
Прошлые научные работы показали, что высокие люди чаще зарабатывают больше. Исследователи из США решили проверить, не закладывается ли основа для этого преимущества еще в школе. Чтобы разобраться в вопросе, специалисты проанализировали данные около полумиллиона нью-йоркских школьников.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.
Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.
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Кандидат в унобтаний: при получении ридберговских поляритонов драгоценные камни оказались лучше искусственных кристаллов
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