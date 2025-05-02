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Китай изготовил прототип топливного бака для аналога Starship

Китайский исследовательский институт ракетной техники (CALT) сообщил о разработке прототипов топливных баков из нержавеющей стали диаметром пять и 10,6 метра. Последний из них предназначен для будущей многоразовой сверхтяжелой ракеты «Чанчжэн-9», которая похожа на транспортную систему Starship американской компании SpaceX.

Топливный бак из нержавеющей стали / © CALT

Создание бака диаметром 10,6 метра и высотой девять метров ознаменовало собой крупный прорыв в разработке резервуаров из нержавеющей для программы ракеты-носителя «Чанчжэн-9», предназначенной для лунных и марсианских миссий.

Бак проектировали и создавали с использованием цифровых технологий, это потребовало всего два месяца.