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Южная Корея представила концепт истребителя шестого поколения

Южнокорейская оборонная компания Hanwha Aerospace показала концепт стелс-истребителя шестого поколения, который появится к 2045 году.

Концепт южнокорейского истребителя шестого поколения / © Hanwha Aerospace

Южная Корея намерена построить боевой самолет, оснащенный технологией искусственного интеллекта и способный действовать автономно в условиях радиоэлектронного противодействия, уничтожать цели лазером и летать со скоростью до 7000 километров в час.

Концепт южнокорейского истребителя шестого поколения / © Hanwha Aerospace

Согласно плану Hanwha Aerospace, к 2045 году ИИ сможет полностью заменить пилотов в бою.

© Hanwha Aerospace