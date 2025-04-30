  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
Только что
Рейтинг: +228
Посты: 697

Южная Корея представила концепт истребителя шестого поколения

Южнокорейская оборонная компания Hanwha Aerospace показала концепт стелс-истребителя шестого поколения, который появится к 2045 году.

Сообщество
# авиация
# истребитель
# концепты
# Южная Корея
Концепт южнокорейского истребителя шестого поколения / © Hanwha Aerospace
Концепт южнокорейского истребителя шестого поколения / © Hanwha Aerospace

Южная Корея намерена построить боевой самолет, оснащенный технологией искусственного интеллекта и способный действовать автономно в условиях радиоэлектронного противодействия, уничтожать цели лазером и летать со скоростью до 7000 километров в час.

Концепт южнокорейского истребителя шестого поколения / © Hanwha Aerospace
Концепт южнокорейского истребителя шестого поколения / © Hanwha Aerospace

Согласно плану Hanwha Aerospace, к 2045 году ИИ сможет полностью заменить пилотов в бою.

© Hanwha Aerospace
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
30 Апр
600
Что такое археология палеолита? Палеолит нижний, средний и верхний
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
30 Апр
Бесплатно
Мир академика Королева. Мечтатель, лидер, инженер
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
01 Май
700
Звездные скопления
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Экскурсия
02 Май
1300
Тайны рождения звезд
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
02 Май
600
За что психолог получил Нобелевскую премию по экономике?
Центр «Архэ»
Онлайн
Экскурсия
03 Май
1300
Несколько часов из жизни Солнца
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
03 Май
Бесплатно
Уроки космоса с Федором Юрчихиным
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
04 Май
700
Блуждающие звезды
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
04 Май
700
Коллективный иммунитет
Зануда
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 11:00
НИУ ВШЭ

Ученые узнали, что мозг детей с аутизмом иначе слышит мир

Международный коллектив исследователей при участии ученых из Центра языка и мозга НИУ ВШЭ впервые применил в одном эксперименте два метода — магнитоэнцефалографию и морфометрический анализ — для изучения детей с расстройствами аутического спектра. Оказалось, что мозг детей с аутизмом хуже справляется с фильтрацией и пониманием звуков, особенно в той части, которая обычно отвечает за речь.

НИУ ВШЭ
# аутизм
# дети
# мозг
# нейрогенез
# расстройства аутического спектра
Вчера, 20:34
Редакция Naked Science

Удивительные научно-фантастические концепты Владимира Донченко — художника из Пекина

Владимир Донченко (Volodymyr Donchenko) — концепт-дизайнер и цифровой художник, работающий в Пекине. В своих проектах он сочетает эстетику научной фантастики с высокотехнологичными визуальными образами, создавая футуристические города, космические станции и машины будущего. Его работы впечатляют масштабом и вниманием к деталям.

Sci-Fi
# ArtStation
# concept design
# sci-fi art
# Volodymyr Donchenko
# визуальные миры
# концепт-арт
# научная фантастика
# Пекин
# футуристические пейзажи
# цифровая иллюстрация
Вчера, 17:36
Мария Азарова

Физиологи раскрыли секрет 90-летней бегуньи-рекордсменки

Исследователи из Италии и США вдохновились историей Эммы Марии Мацценги, которая в 90 лет преодолела дистанцию в 200 метров за 51,47 секунды и побила мировой рекорд в своей категории. Целью медиков было узнать, за счет чего стал возможен такой результат.

Медицина
# бег
# мышцы
# спорт
# спортсмены
# физиология
27 апреля
Редакция Naked Science

Впечатляющие научно-фантастические работы Квентина Маркоса — концепт-художника из Франции

Квентин Маркос (Quentin Marcos) — концепт-художник и цифровой иллюстратор из Парижа, специализирующийся на создании научно-фантастических миров. Его работы переносят зрителя в далёкие планеты, футуристические города и альтернативные реальности, наполненные захватывающими сюжетами и атмосферной детализацией.

Sci-Fi
# визуальные миры
# концепт-арт
# концепт-художник
# научная фантастика
# фантастические миры
# цифровая иллюстрация
# цифровое искусство
Позавчера, 14:14
Юлия Трепалина

Ученые выяснили, как рост влияет на успеваемость в школе

Прошлые научные работы показали, что высокие люди чаще зарабатывают больше. Исследователи из США решили проверить, не закладывается ли основа для этого преимущества еще в школе. Чтобы разобраться в вопросе, специалисты проанализировали данные около полумиллиона нью-йоркских школьников.

Психология
# дети
# рост
# успеваемость
# учеба
# школа
# школьники
Позавчера, 12:00
Игорь Байдов

Вблизи Солнечной системы открыли огромное молекулярное облако

В космической области, которую десятилетиями считали «‎пустой», астрофизики обнаружили гигантское молекулярное облако. Масса структуры в тысячи раз превышает солнечную. Облако открыли благодаря свечению молекулярного водорода в дальнем ультрафиолетовом диапазоне. Этот метод еще никогда не применяли для поиска подобных объектов.

Астрономия
# молекулярное облако
# молекулярный водород
# молекулярный газ
# Солнечна система
8 апреля
Березин Александр

Ужасный волк, «возрожденный» биотех-компанией, оказался не возрожденным и не волком

До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.

Биология
# биология
# генетика
# пиар
2 апреля
Березин Александр

NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели

Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.

Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
16 апреля
Андрей

Больше половины костей Tyrannosaurus rex оказались частными и недоступными для палеонтологов

Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.

Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Психологи проанализировали риски ИИ-генерации порно

    25 минут назад

  2. Бытовой очиститель воздуха существенно снизил частоту болезней у школьников

    41 минута назад

  3. В Млечном Пути нашли гигантское «семейство» звезд, которое готовится хаотично разлететься по Галактике

    2 часа назад

  4. Московские ученые создали инновационные материалы для борьбы с супербактериями

    2 часа назад
Выбор редакции

Пакистан и Индия на пороге новой войны: что не поделили две ядерные державы?

Позавчера, 13:07

Последние комментарии

Лёха Корсак
7 минут назад
Юрий, Вы как Гагарин... Но вот без всех этих оскорблений,присущих слабым,неуравновешенным людям скажите,а что там дальше то было с моряками с

В США сообщили, какое российское оружие сможет сбить новейший стелс-бомбардировщик B-21 Raider

Masyanya Masyanya
18 минут назад
Николай, благодарю

В России впервые в мире подтвердили возможность управления полетом сверхзвукового лайнера при отсутствии остекления

Александр Буров
47 минут назад
Стэн, даа, сразу видно, что с морской водой вы дел не имели.

В преддверии нового полета New Glenn инженеры провели испытания ракеты

emir aznakayev
57 минут назад
Александр, а почему бы не ввести понятие "расширение времени"?

Сжимающаяся Вселенная столкнет нас в черную дыру. Но заметить конец света будет непросто

Nikita Lazarenko
1 час назад
Вау

В Млечном Пути нашли гигантское «семейство» звезд, которое готовится хаотично разлететься по Галактике

emir aznakayev
1 час назад
А раньше считплось, что Земля стоит на 3-х слонах и это было неоспоримо.

Сжимающаяся Вселенная столкнет нас в черную дыру. Но заметить конец света будет непросто

Валерий Музыра
2 часа назад
А смеятся после слова лопата? ДА?

В США сообщили, какое российское оружие сможет сбить новейший стелс-бомбардировщик B-21 Raider

Arslon Yunusov
2 часа назад
Для русских один сигарет и один стакан хватит им сбить TB 21-31-41 руссия перед с вами мусульманских народов

В США сообщили, какое российское оружие сможет сбить новейший стелс-бомбардировщик B-21 Raider

Антон Сидорук
2 часа назад
М., какой трансгуманизм, акститесь. Нынешняя цивилизация вымирает и решения этой проблемы не предвидится. А вы про сказки говорите. Не будет

Ужасный волк, «возрожденный» биотех-компанией, оказался не возрожденным и не волком

Антон Сидорук
2 часа назад
Александр, не могли это сделать сами люди как в Австралии?

Падение кометы могло сократить население Европы вдвое

Антон Сидорук
2 часа назад
Иван, совпадение наверное

Геноцид армян: Холокост Востока

Антон Сидорук
2 часа назад
Мы что-ли одни такие умники, воевать? Пусть и эти повоюют

Пакистан и Индия на пороге новой войны: что не поделили две ядерные державы?

Антон Сидорук
3 часа назад
Дмитрий, место такое, гиблое

Пакистан и Индия на пороге новой войны: что не поделили две ядерные державы?

Николай Цыгикало
3 часа назад
S., если всерьез, то есть целые подходы к управлению полетом в условиях неработающих или неправильно работающих датчиков. Это же и условия работы с

В России впервые в мире подтвердили возможность управления полетом сверхзвукового лайнера при отсутствии остекления

Володя. а
3 часа назад
пфф... тоже мне новость... вот ололошка маск, обещал обещать - и что ви таки себе думаете - ни разу ни соврамши, продолжает это делать, на радость

В России впервые в мире подтвердили возможность управления полетом сверхзвукового лайнера при отсутствии остекления

Vlad F
3 часа назад
Васька, щас с-600 и 700 разработают и всё.Недолго осталось ждать(:

В США сообщили, какое российское оружие сможет сбить новейший стелс-бомбардировщик B-21 Raider

Николай Цыгикало
3 часа назад
Andrei, здесь о работе авиационного форсажа, Живуч миф о том, что на форсаже растет давление в форсажной камере или еще где-либо в двигателе. Пришлось

В преддверии нового полета New Glenn инженеры провели испытания ракеты

Gavril Milokumov
3 часа назад
Прям монолог Бендера про станцию Васюки

«Роскосмос» запустит к Луне шесть автоматических аппаратов

Николай Цыгикало
3 часа назад
Andrei, тут об анализе визуальных эффектов в мощных сверхзвуковых струях ракет. Там и акустические проявления на поверхности реактивной струи.

В преддверии нового полета New Glenn инженеры провели испытания ракеты

Николай Цыгикало
4 часа назад
Andrei, не знаю, простираются ли ваши интересы и в область самой генерации сверхзвуеовой струи, вот как часть вводного курса по сверхзвуковым струям)

В преддверии нового полета New Glenn инженеры провели испытания ракеты

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно