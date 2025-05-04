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Олег Гончар
Олег Гончар
24 минуты назад
Рейтинг: +652
Посты: 1948

Австралийский спутник сфотографировал «Хаббл»

Космический аппарат австралийского стартапа HEO Robotics получил снимок орбитальной обсерватории «Хаббл» с расстояния в 70 километров. Те, кто интересуются космосом, обычно видят изображения, которые получает «Хаббл», но в этом случае все оказалось наоборот.

Сообщество
# HEO
# космос
# Хаббл
Орбитальная обсерватория «Хаббл» / © HEO Robotics
Орбитальная обсерватория «Хаббл» / © HEO Robotics

На фото видны большие солнечные панели и выдающийся корпус телескопа, который сложно спутать с другими объектами в космосе.

HEO Robotics специализируется на снимках объектов, работающих на околоземной орбите. К примеру, в прошлом году австралийская компания опубликовала изображение российского аппарата «Ресурс-П» № 1 до его разрушения на орбите.  

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Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
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Unitsky String Technologies Inc.
# Ростов-на-Дону
# струнный рельс
# электромобили
# юнимобили
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ILYA Dumov
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100т.р. в месяц - верхние 10% ? Сомнительно.

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Aлек сей Нии_pet
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Алекс Цагельскi
29 минут назад
Бред какой-то. Я вахтами за 4500 в смену работал, сейчас в штате 7-8К. Я что, "самый богатый"?

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Sergey Sharov
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Aлек сей Нии_pet
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Николай Леньшов
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roofprod
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2 часа назад
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Эдуард Егоров
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