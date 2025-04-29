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Россия потеряла управление секретным спутником, заявили в США
Специалисты компании LeoLabs утверждают, что секретный спутник «Космос-2553», который американские власти связывают с российской программой по созданию ядерного противоспутникового оружия, больше не функционирует.
Как сообщило информационное агентство Reuters, по данным доплеровского радара компании LeoLabs и оптических наблюдений Slingshot Aerospace, орбитальный аппарат «Космос-2553» совершает хаотичные движения, характерные для неконтролируемого вращения. Это может указывать на потерю его работоспособности.
В США считают, что аппарат мог быть частью системы противоспутникового оружия, способного выводить из строя целые созвездия спутников вроде Starlink. В России эти заявления опровергли, сообщив, что спутник проводит испытания инструментов в условиях высокой радиации.
Напомним, «Космос-2553» запустили в феврале 2022 года в интересах Министерства обороны России с космодрома Плесецк с помощью ракеты «Союз-2.1а».
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Квентин Маркос (Quentin Marcos) — концепт-художник и цифровой иллюстратор из Парижа, специализирующийся на создании научно-фантастических миров. Его работы переносят зрителя в далёкие планеты, футуристические города и альтернативные реальности, наполненные захватывающими сюжетами и атмосферной детализацией.
Прошлые научные работы показали, что высокие люди чаще зарабатывают больше. Исследователи из США решили проверить, не закладывается ли основа для этого преимущества еще в школе. Чтобы разобраться в вопросе, специалисты проанализировали данные около полумиллиона нью-йоркских школьников.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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