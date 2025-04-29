Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Россия потеряла управление секретным спутником, заявили в США

Специалисты компании LeoLabs утверждают, что секретный спутник «Космос-2553», который американские власти связывают с российской программой по созданию ядерного противоспутникового оружия, больше не функционирует.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» запускает полезную нагрузку в космос / © NASA / Getty Images

Как сообщило информационное агентство Reuters, по данным доплеровского радара компании LeoLabs и оптических наблюдений Slingshot Aerospace, орбитальный аппарат «Космос-2553» совершает хаотичные движения, характерные для неконтролируемого вращения. Это может указывать на потерю его работоспособности.

Аппарат «Космос 2553» на орбите / © Slingshot Aerospace

В США считают, что аппарат мог быть частью системы противоспутникового оружия, способного выводить из строя целые созвездия спутников вроде Starlink. В России эти заявления опровергли, сообщив, что спутник проводит испытания инструментов в условиях высокой радиации.

Напомним, «Космос-2553» запустили в феврале 2022 года в интересах Министерства обороны России с космодрома Плесецк с помощью ракеты «Союз-2.1а».