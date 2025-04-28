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Метеозонд запечатлел лайнер, пролетающий под ним на скорости 800 километров в час

Новое видео, снятое камерой, прикрепленной к высотному метеорологическому шару проекта «Дороти», стал вирусным в социальных сетях из-за его потрясающей зрелищности.

Метеозонд запечатлел пролетающий под ним на скорости 800 километров в час авиалайнер / © Insta360

В клипе, снятом с помощью 360-градусной камеры высоко над Землей, можно услышать громкий гул, когда самолет, летящий со скоростью 800 километров в час, появляется в поле зрения пугающе близко к метеозонду.

© Insta360

Ролик сняли прошлым летом над Монреалем (Канада), когда зонд проекта «Дороти» поднимался на высоту 40 километров над поверхностью Земли, чтобы запечатлеть затмение.



