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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Рейтинг: +1000
Посты: 2185

Маск сообщил, когда роботы-хирурги заменят людей 

Американский миллиардер и руководитель ряда технологических компаний Илон Маск на своей странице в социальной сети X рассказал, когда роботы-хирурги смогут заменить людей.

Сообщество
# Neuralink
# Илон Маск
# Роботы
# технологии
Современный робот-хирург Hugo RAS / © Getty Images
Современный робот-хирург Hugo RAS / © Getty Images

«Роботы превзойдут хороших хирургов-людей в течение нескольких лет, а лучших хирургов-людей — примерно через пять лет», — заявил Маск.

Кроме того, по словам предпринимателя, его компания Neuralink, которая занимается созданием технологии интерфейса «мозг — компьютер», применяет роботов-хирургов для введения электродов в ткани человеческого мозга, потому что хирург-человек просто не смог бы достичь необходимой скорости и точности.

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Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
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Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
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