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Ученые разработали тест, который выявит рак до появления симптомов с точностью 99%

Британские учёные представили новый анализ крови, способный обнаруживать до 12 видов рака ещё до появления симптомов. Среди них — рак лёгких, яичников, молочной железы, поджелудочной железы и других. Для диагностики требуется всего 10 капель крови.

Раковая клетка с характерной неровной поверхностью и нитевидными отростками прорастает в здоровую ткань — именно так начинается инвазия опухоли в организм / © AI-generated for editorial use, 2025

Технология основана на анализе микрорибонуклеиновых кислот (микроРНК), которые циркулируют в крови и несут информацию о состоянии клеток организма. Искусственный интеллект обрабатывает данные, выявляя изменения и точно определяя локализацию опухоли.

Точность теста, по словам разработчиков, достигает 99%, что делает его одним из самых перспективных инструментов ранней диагностики. Такой подход может значительно повысить шансы на успешное лечение.

По данным ВОЗ, ежегодно от рака умирает около 10 миллионов человек, что делает его второй по частоте причиной смерти в мире после сердечно-сосудистых заболеваний; к 2040 году ожидается рост заболеваемости на 60% из-за старения населения и изменения факторов риска.

Учёные уверены, что подобные анализы в будущем станут доступной рутиной — диагностика рака может стать столь же простой, как обычный визит в аптеку.