2

Астрономы обнаружили систему с будущим слиянием нейтронных звезд

❋ 4.7

В Малом Магеллановом Облаке нашли систему, в которой одна звезда уже превратилась в нейтронную, а вторая только готовится стать ей. Если пара переживет второй взрыв, через сотни миллионов лет нейтронные звезды столкнутся, потеряв часть массы через излучение гравитационных волн. Находка позволила астрономам подробно изучить промежуточный этап формирования таких пар. Прежде он оставался практически недоступным для наблюдений.

Астрономия
# взрыв сверхновой
# звездная система
# звезды
# компьютерное моделирование
# нейтронные звезды
# яркость
Слияние нейтронных звезд в представлении художника
Слияние нейтронных звезд в представлении художника / © ESA

Нейтронные звезды возникают после коллапса ядер массивных светил, исчерпавших ядерное топливо. При этом ядро сжимается и превращается в чрезвычайно плотный объект, состоящий преимущественно из нейтронов. Если две нейтронные звезды находятся близко друг к другу, они постепенно сближаются, излучая энергию в виде гравитационных волн. 

Со временем они могут слиться, снова излучая энергию в виде гравиволн и за счет этого теряя значительную часть массы. При таких слияниях образуются тяжелые элементы, а ученые получают возможность изучать свойства вещества при экстремальных плотностях. 

Правда, происхождение таких пар не совсем понятно. Согласно теоретическим моделям, один из важнейших этапов их формирования связан с потерей звездой внешней оболочки. При взаимодействии с компаньоном она лишается большей части водорода, а расстояние между компонентами резко сокращается. В результате возникает тесная система из нейтронной звезды и горячего «обнаженного» звездного ядра. Впоследствии оно также может превратиться в нейтронную звезду. Вот только наблюдать такие объекты до сих пор практически не удавалось. 

Теперь группа астрономов под руководством Бетани Людвиг (Bethany Ludwig) из Левенского католического университета (Бельгия) изучила систему DGL-3 в Малом Магеллановом Облаке. Она содержит горячую звезду массой около 3,4 Солнца, которая уже потеряла большую часть водородной оболочки. Ее температура достигает примерно 70,7 тысячи градусов Цельсия, а радиус составляет около 0,77 радиуса Солнца.  

Предыдущие наблюдения показали, что лучевая скорость звезды — скорость ее движения вдоль линии зрения наблюдателя — заметно меняется, хотя второго компонента в спектре не видно. Чтобы установить его природу, исследователи проанализировали 38 спектров, полученных в 2019-2022 годах с помощью телескопа Вальтера Бааде в обсерватории Лас-Кампанас (Чили). 

Выяснилось, что светило совершает полный оборот вокруг общего центра масс всего за 4,17 часа. При этом его яркость периодически изменяется примерно на 2,5 процента. Все дело в притяжении невидимого спутника, которое слегка вытягивает звезду. При ее движении по орбите меняется площадь видимой с Земли поверхности, поэтому колеблется и яркость. 

Обычную звезду астрономы исключили: объект необходимой массы не поместился бы на такой тесной орбите. Вторую звезду, лишенную водородной оболочки, удалось бы обнаружить по спектральным линиям. Значит, спутник должен быть компактным объектом. 

Его наиболее вероятная масса составляет примерно 1,58 массы Солнца. Причем вероятность того, что она превышает предел массы белого карлика, достигает 99,4 процента. По этой причине исследователи сочли наиболее вероятным кандидатом нейтронную звезду, хотя напрямую подтвердить ее существование пока не удалось. 

Компьютерное моделирование показало, что через 1,4 миллиона лет видимая звезда начнет передавать вещество компаньону. Затем ее ядро коллапсирует, вызвав взрыв сверхновой. При заданных параметрах система останется гравитационно связанной, а на месте звезды возникнет нейтронная звезда. Сольются оба объекта примерно через 220 миллионов лет. 

Хотя предложенный сценарий зависит от особенностей переноса вещества и потери углового момента, DGL-3 стала важным наблюдательным примером системы на этапе, который прежде рассчитывали теоретически. Полученные данные помогут уточнить модели ее эволюции и оценить частоту будущих слияний.     

Результаты научной работы опубликованы на сервере препринтов arXiv.org. 

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Любовь Соковикова
Любовь Соковикова
515 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
Показать больше
Астрономия
# взрыв сверхновой
# звездная система
# звезды
# компьютерное моделирование
# нейтронные звезды
# яркость
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Рыбий глаз в ночи: закулисье ночного пейзажа
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Свет, который у вас в голове: за что дали Нобелевскую премию по медицине 2026
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
05 Ноя
1000
Смарт-телескопы: умная обсерватория в рюкзаке
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
ИИ в структурной биоинформатике: от предсказания пространственной структуры белков до разработки лекарств
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Микробные полимеры для медицины
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
05 Ноя
2000
Ищем жизнь в глубинах планет
Medio Modo
Москва
Лекция
05 Ноя
1100
Муравейник: дом, убежище и центр организации
Центр «Архэ»
Онлайн
Форум
06 Ноя
Бесплатно
Наука, философия и нейрогаджеты: форум «СО.ЗНАНИЕ»
СО.ЗНАНИЕ
Москва
Лекция
06 Ноя
1200
Как измеряется владение языком
Центр «Архэ»
Москва
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Астрономы обнаружили систему с будущим слиянием нейтронных звезд

    5 ноября, 07:00

  2. Ученые объяснили сходство кухонь народов мира

    4 ноября, 15:31

  3. Плотная женская грудь повысила риск рака

    4 ноября, 15:20

  4. Астрономы нашли способ отличить потенциально обитаемую экзопланету с кислородной атмосферой

    4 ноября, 15:08
Выбор редакции

Медведи добрались до Подмосковья. Почему они стали чаще выходить к людям?

25 октября, 09:19

Последние комментарии

Иван Колупаев
5 часов назад
Николай, все ж как средство доставки цельный старшип неудобен по той простой причине что ему для парковки нужна очень подготовленная площадка. Не

SpaceX впервые раскрыла коммерческие возможности аппарата Starfall

Иван Колупаев
5 часов назад
Андрей, народ хлебом не корми только дай пояснить триллионеру как тому правильно зарабатывать деньги 🙂

SpaceX впервые раскрыла коммерческие возможности аппарата Starfall

Николай Цыгикало
7 часов назад
Андрей, а мне кажется юмор уместен и такой - почему нет? Со Старфоллом всё может быть. Никто не может точно предсказать будущее на этапе нескольких

SpaceX впервые раскрыла коммерческие возможности аппарата Starfall

Андрей
8 часов назад
Николай, юмор здесь тоже уместен, но не настолько "плоский". Маск делает коммерческие проекты и не все из них рассчитаны на коммерческую прибыль,

SpaceX впервые раскрыла коммерческие возможности аппарата Starfall

Alexander Orsi
8 часов назад
Олег, это уже было, для того и теги в начале статьи.

Рейтинг стран по производству атомной энергии

Alexander Orsi
8 часов назад
Анна, по сравнению с Европой - совсем недавно. Долго отбрыкивались, пока получил такое же распространение.

Ученые объяснили сходство кухонь народов мира

Иван Колупаев
10 часов назад
Сидор, а старлинк на батутах запускают 😁

Китай рассказал о том, как планирует высадиться на Луну в 2029 году

Арно Ариджян
10 часов назад
Эндер, на частицы находящиеся близко к оси центробежная сила действует слабо или же почти перпендикулярно гравитации поэтому гравитация

Почему все планеты Солнечной системы вращаются в одной плоскости, и Луна тоже лежит в этой плоскости? Почему в целом галактики больше похожи на диски, а не на сферы, ведь гравитация работает одинаково во всех направлениях?

Арно Ариджян
10 часов назад
Eugene, не прадежов а падежи

Почему все планеты Солнечной системы вращаются в одной плоскости, и Луна тоже лежит в этой плоскости? Почему в целом галактики больше похожи на диски, а не на сферы, ведь гравитация работает одинаково во всех направлениях?

Николай Цыгикало
10 часов назад
А что, у китайцев очень хороший расклад. В этой гонке они могут высадиться на Луне раньше американцев, за счет упрощения задачи. Да и с другой

Китай рассказал о том, как планирует высадиться на Луну в 2029 году

Сидор Сидорович
11 часов назад
Американцы никогда не были на луне! Уже доподлинно известно, что это фальсифицированный фейк , распространяемый американцами .Да и ракеты такой не

Китай рассказал о том, как планирует высадиться на Луну в 2029 году

Андрей Чащин
11 часов назад
А во время правления хуфу (Хеопса) говорят людоедство происходило...

Пять величайших правителей Древнего Египта

Дмитрий Караваев
12 часов назад
Единственное мне тоже не совсем понятно, если есть такая отрасль как авиационная почему не происходит нечего. Ну что произошло это Джет и... СУ-57. По

Ан-2 получит отечественный двигатель ВК-800 и снова пойдет в серию в модернизированном виде

tab
13 часов назад
Маск нервно курит

Ракета Kinetica-2 впервые вывела крупную партию спутников для интернет-группировки

Анна С.
14 часов назад
На счет влияния местной природы,то объясните мне почему картофель так популярен в России и Белоруссии,когда родина картофеля - Америка? На счет

Ученые объяснили сходство кухонь народов мира

София София
15 часов назад
Чем именно различаются чешуйки, шипики и бугорки? С одной стороны, вроде понятно, с другой - хотелось бы конкретного понимания

Ночные бабочки научились защищаться от летучих мышей с помощью гениталий

Иван Колупаев
15 часов назад
Иван, госзаказ составляет примерно 3% от совокупной выручки бизнесов Маска остальное ваши выдумки. Даже в космической сфере, где доля

Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

Вера Вартаньян
15 часов назад
"Запатентовала" и "подала патентную заявку" это разное, Вы не находите, автор? На настоящий момент патент не выдан.

Microsoft подала патентную заявку на технологию, которая сможет менять речь и лица людей прямо во время трансляций

Валерий Муравицкий
15 часов назад
Ночная бабочка 🦋, ну кто же виноват?

Ночные бабочки научились защищаться от летучих мышей с помощью гениталий

Михаил Невский
16 часов назад
Игорь, это только в глупом с точки зрения логики фильме парк юрского периода люди смогли клонировать динозавров, но не могут справиться с

В кости динозавра возрастом 115 миллионов лет впервые обнаружили клетки крови

Самые обсуждаемые