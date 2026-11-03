Экспериментальное лечение волчанки «пощадило» здоровые иммунные клетки

Аутоиммунные заболевания, при которых иммунитет атакует клетки организма, проще всего лечить, подавляя активность опасных иммунных клеток. Но тогда пострадают и остальные клетки этой системы, то есть человек станет уязвим для болезней. Новые эксперименты на животных и с клетками человека показали, что можно подавить первые, не навредив вторым. В будущем это позволит врачам не ослаблять иммунитет...



Аутоиммунные заболевания, при которых иммунитет атакует клетки организма, проще всего лечить, подавляя активность опасных иммунных клеток. Но тогда пострадают и остальные клетки этой системы, то есть человек станет уязвим для болезней. Новые эксперименты на животных и с клетками человека показали, что можно подавить первые, не навредив вторым. В будущем это позволит врачам не ослаблять иммунитет при лечении аутоиммунных заболеваний.

Системная красная волчанка — хроническое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система ошибочно воспринимает собственные ткани как чужеродные. В результате развивается воспаление, способное поражать кожу, суставы, сердце, легкие, мозг и почки. Особенно опасно повреждение почечных клубочков — крошечных структур, фильтрующих кровь.

Немалую роль в развитии болезни играют B-лимфоциты. В норме они помогают защищать организм от инфекций, вырабатывая антитела. Однако при волчанке часть этих клеток начинает производить антитела против собственных тканей. Другие иммунные клетки этот процесс поддерживают, усиливая воспаление.

Существующие препараты позволяют контролировать недуг, но зачастую подавляют и здоровые иммунные клетки. Это повышает риск инфекций и других осложнений. Поэтому исследователи ищут способы воздействовать именно на патологические звенья иммунной системы.

Так ученые обратили внимание на рецептор пролактина. Этот белок помогает клеткам воспринимать сигналы одноименного гормона, который известен прежде всего своей ролью в выработке грудного молока, но влияет и на иммунитет.

Рецептор пролактина существует в нескольких формах — длинной и короткой. Выяснилось, что у пациентов с волчанкой баланс между ними нарушен: доля длинной формы повышена. Именно этот перекос, судя по всему, способствует чрезмерной активности иммунной системы.

Для проверки гипотезы ученые использовали короткие молекулы, меняющие слайсинг — процесс, при котором из отдельных участков РНК собирается инструкция для производства белка. Благодаря этому клетки производят меньше длинной формы рецептора, а соотношение смещается в пользу коротких.

Сначала исследователи обработали экспериментальным веществом образцы иммунных клеток пациентов с волчанкой и здоровых добровольцев. Через трое суток у клеток больных снизились признаки патологической активности. В частности, уменьшилась активация B-лимфоцитов, а соотношение некоторых разновидностей моноцитов и естественных киллеров приблизилось к показателям здоровых людей.

В образцах здоровых доноров аналогичных изменений на выявили. Дополнительные эксперименты показали, что воздействие не нарушало жизнеспособность и характеристики нормальных зрелых B-клеток, включая клетки памяти и плазматические.

Кроме того, лечение снизило активность генов, которые включаются под действием интерферонов первого типа. Эти сигнальные молекулы участвуют в противовирусной защите, но при волчанке их чрезмерная активность поддерживает воспаление.

Затем подход испытали на мышах, предрасположенных к развитию волчанки. После восьми недель введения вещества исследователи обнаружили снижение патологической иммунной активности. Лечение также помогло предотвратить повреждение, что наблюдалось у мышей из контрольной группы.

Таким образом, изменение соотношения форм рецептора пролактина может лечь в основу более избирательной терапии волчанки. Правда, пока эффективность и безопасность подхода показаны лишь в экспериментах с клетками человека и лабораторными мышами. Выяснить, сможет ли новый метод защищать органы пациентов без подавления всей иммунной системы, помогут клинические исследования.

Результаты научной работы опубликованы в журнале Experimental & Molecular Medicine.

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Любовь Соковикова 514 статей Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.