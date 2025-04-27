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Больше половины зумеров уверены, что ИИ обретет сознание в ближайшее время
Согласно результатам нового исследования, проведенного сервисом EduBirdie, четверть опрошенных представителей поколения Z заявили, что технология ИИ «уже обладает сознанием».
Во время опроса 2000 зумеров — людей, рожденных в границах между 1995-1997 и 2010-2012 годами — выяснилось, что 52 процента считают, будто ИИ пока не обладает сознанием, но обретет его в ближайшие годы. При этом 58 процентов опрошенных заявили, что технология «захватит» мир, а 44 процента отметили, что захват может произойти в течение следующих 20 лет.
Учитывая эти опасения, неудивительно, что 69 процентов респондентов опроса EduBirdie заявили, что всегда говорят «пожалуйста» и «спасибо» чат-ботам — вывод, который перекликается с результатами опроса TechRadar, проведенного в конце 2024 года: тогда 67 процентов опрошенных американцев и 71 процент британцев заявили, что всегда вежливо общаются с ChatGPT.
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Квентин Маркос (Quentin Marcos) — концепт-художник и цифровой иллюстратор из Парижа, специализирующийся на создании научно-фантастических миров. Его работы переносят зрителя в далёкие планеты, футуристические города и альтернативные реальности, наполненные захватывающими сюжетами и атмосферной детализацией.
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