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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
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Рейтинг: +404
Посты: 875

Больше половины зумеров уверены, что ИИ обретет сознание в ближайшее время

Согласно результатам нового исследования, проведенного сервисом EduBirdie, четверть опрошенных представителей поколения Z заявили, что технология ИИ «уже обладает сознанием».

Сообщество
# ИИ
# технологии
Человекоподобный робот, оснащенный технологией ИИ / © Getty Images
Человекоподобный робот, оснащенный технологией ИИ / © Getty Images

Во время опроса 2000 зумеров — людей, рожденных в границах между 1995-1997 и 2010-2012 годами — выяснилось, что 52 процента считают, будто ИИ пока не обладает сознанием, но обретет его в ближайшие годы. При этом 58 процентов опрошенных заявили, что технология «захватит» мир, а 44 процента отметили, что захват может произойти в течение следующих 20 лет.

Учитывая эти опасения, неудивительно, что 69 процентов респондентов опроса EduBirdie заявили, что всегда говорят «пожалуйста» и «спасибо» чат-ботам — вывод, который перекликается с результатами опроса TechRadar, проведенного в конце 2024 года: тогда 67 процентов опрошенных американцев и 71 процент британцев заявили, что всегда вежливо общаются с ChatGPT.


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Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
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Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
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