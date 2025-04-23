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В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2

Мощное землетрясение произошло в Турции — подземные толчки магнитудой 6,2 ощущались в различных районах Стамбула, вызвав панику среди жителей. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Ведущая CNN во время подземных толчков / © CNN

Особенно драматичный момент произошёл в студии одного из турецких телеканалов. Землетрясение застало ведущую в прямом эфире — во время интервью с гостем студия начала ощутимо трястись, и трансляцию пришлось прервать.

Ведущая CNN во время подземных толчков / © CNN

Турция располагается в зоне высокой сейсмической активности, и подобные события здесь нередки. В 2023 году страну потрясло одно из самых разрушительных землетрясений в современной истории. Тогда погибли более 48 тысяч человек, а число раненых превысило 115 тысяч.

Сейсмологи продолжают отслеживать ситуацию в регионе. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

Прямая трансляция от CNBC-TV