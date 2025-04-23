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Олег Гончар
Олег Гончар
1 час назад
Рейтинг: +649
Посты: 1933

Полностью импортозамещенный образец самолета «Суперджет» выполнил первый полет

Третий опытный образец импортозамещенного авиалайнера «Суперджет» (заводской номер — 97003) на российских двигателях ПД-8 23 апреля совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре.

Сообщество
# «Суперджет»
# авиация
# ОАК
# Россия
# технологии
Третий опытный образец импортозамещенного авиалайнера «Суперджет» в небе / © ОАК
Третий опытный образец импортозамещенного авиалайнера «Суперджет» в небе / © ОАК

По итогам испытаний специалисты подтвердили стабильную работу всех отечественных систем управления, гидравлики, кондиционирования воздуха, а также пилотажно-навигационного оборудования на различных скоростях.

Третий опытный образец импортозамещенного авиалайнера «Суперджет» в небе / © ОАК
Третий опытный образец импортозамещенного авиалайнера «Суперджет» в небе / © ОАК

Продолжительность полета составила приблизительно 40 минут. Испытания прошли на высоте до 3000 метров и скорости до 500 километров в час.

Начало поставок импортозамещенной версии авиалайнера «Суперджет» должно начаться уже в 2026 году.

© ОАК
© ОАК
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# iq
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# клетки
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# мужчины и женщины
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# бонобо
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До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.

Биология
# биология
# генетика
# пиар
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Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
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Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
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ulogin_facebook_998483030336074
16 минут назад
Павел, не в теме здесь вы.

Ужасный волк, «возрожденный» биотех-компанией, оказался не возрожденным и не волком

ulogin_facebook_998483030336074
17 минут назад
Никита, вам черным по белому объяснили, что а) ужасные волки не были волками, а значит гены волков здесь бесполезны. б) У них по сути неправильная

Ужасный волк, «возрожденный» биотех-компанией, оказался не возрожденным и не волком

ulogin_facebook_998483030336074
20 минут назад
Евгений, не так. Для воспроизводства фенотипа внезапно не нужны генетические правки, хватит и обычной селекции.

Ужасный волк, «возрожденный» биотех-компанией, оказался не возрожденным и не волком

ulogin_facebook_998483030336074
21 минута назад
S, по сути колоссы наврали с три короба

Ужасный волк, «возрожденный» биотех-компанией, оказался не возрожденным и не волком

ulogin_facebook_998483030336074
22 минуты назад
М., предлагаете финансировать мошенников от науки?

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Дмитрий Глебов
33 минуты назад
Mikhail, навыки, которые не освоить без соответствующего уровня интеллекта. Нижняя граница. До всеобщего образования этой границы не было. Если у вас

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Николай Цыгикало
59 минут назад
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Игорь Коняшов
1 час назад
Николай, На самом деле, если я правильно помню, на неподвижный авианосец посадка вообще не предусмотрена...

Китайский самолет-невидимка шестого поколения J-36 сможет садиться на движущийся авианосец

Иван Колупаев
1 час назад
Автор обкурился? Какое мировоззрение у детей рождённых в первой половине 20-х годов? Им сейчас от силы 5 лет. В целом статейка хоть и длинная но

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А слияние второй хромосомы в какой ветви произошло? Может быть в А, что обьясняет ее проблемы с численностью (хотя с рассчитанным 900к лет назад

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Павел Ермаков
1 час назад
Автор явно "не в теме". Впрочем, как и всегда.

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Николай Цыгикало
2 часа назад
На движущийся авианосец садиться попроще, чем на неподвижный. Поэтому и полеты на авианосцах обычно и в подавляющем большинстве выполняются при

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