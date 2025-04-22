Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Власти Австралии санкционировали массовое уничтожение коал

За последний месяц в национальном парке Маунт-Эклс (или Будж-Бим) в штате Виктория (Австралия) по указанию властей снайперы с вертолетов застрелили до 750 коал.

Коала лакомится листьями эвкалипта / © News Corp.

Сотни коал погибли во время «плановой» акции по отстрелу животных после лесного пожара, уничтожившего примерно 2000 гектаров в прошлом месяце.

Представители природоохранных органов заявили, что этот шаг был необходим, поскольку многие коалы после пожара оказались серьезно ранены, обезвожены или находились на грани голодной смерти.

Инцидент вызвал бурную реакцию у жителей Австралии и зоозащитников. Последние заявили, что наблюдения с движущегося вертолета не дают возможность оценить, в каком состоянии находится коала. Кроме того, уничтожение взрослых особей может привести к гибели их детенышей.

Напомним, что коалы уже признаны исчезающим видом.