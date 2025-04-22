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Власти Австралии санкционировали массовое уничтожение коал
За последний месяц в национальном парке Маунт-Эклс (или Будж-Бим) в штате Виктория (Австралия) по указанию властей снайперы с вертолетов застрелили до 750 коал.
Сотни коал погибли во время «плановой» акции по отстрелу животных после лесного пожара, уничтожившего примерно 2000 гектаров в прошлом месяце.
Представители природоохранных органов заявили, что этот шаг был необходим, поскольку многие коалы после пожара оказались серьезно ранены, обезвожены или находились на грани голодной смерти.
Инцидент вызвал бурную реакцию у жителей Австралии и зоозащитников. Последние заявили, что наблюдения с движущегося вертолета не дают возможность оценить, в каком состоянии находится коала. Кроме того, уничтожение взрослых особей может привести к гибели их детенышей.
Напомним, что коалы уже признаны исчезающим видом.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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