Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Гуманоидные роботы впервые пробежали полумарафон вместе с людьми
В Пекине 19 апреля состоялся первый в мире полумарафон с участием людей и человекоподобных роботов. Его победителем среди роботов стала машина Tiangong Ultra, преодолевшая дистанцию в 21 километр за два часа 40 минут и 42 секунды. Самый быстрый человек пробежал ту же дистанцию за один час и две минуты. Но даже несмотря на это, машина продемонстрировала выдающиеся результаты.
Благодаря конструкции ног и работе алгоритмов, основанных на движении людей, скорость бега Tiangong достигала 12 километров в час.
Организаторы отметили, что трасса полумарафона отличалась подъемами, поворотами и неровностями. Поэтому некоторые роботы сошли с дистанции, так и не добравшись до финиша.
Ведущая космическая компания планеты предложила Пентагону «подписку» на услуги крупной спутниковой группировки. Она станет крупнейшим созвездием космических аппаратов, построенным в военных целях. Однако данные об этом исходят от информационного агентства Reuters, которое неоднократно публиковало фейки о компаниях Илона Маска.
До недавнего времени считалось, что вокруг солнцеподобной звезды Kepler-139, наблюдаемой с помощью одноименного космического телескопа NASA, обращаются четыре планеты. Однако теперь астрономы из Принстонского университета (США) сообщили об открытии в системе еще одного «невидимого» мира — Kepler-139f.
Распространено мнение, что, чем чаще пара занимается сексом, тем сильнее каждый из партнеров доволен отношениями. Международная команда исследователей проверила этот тезис.
В 2006 году исследователи из Великобритании объявили, что легендарный антикитерский механизм, древнегреческий «компьютер», мог быть всего лишь игрушкой для демонстрации астрономических явлений. Авторы нового исследования подтвердили это, построив математическую модель на основе данных своих коллег, которая показала, что шестерни устройства заклинивало при запуске. Но несмотря на полученные результаты, ученые пытаются спасти репутацию древнего чуда техники, обвинив предыдущую команду в ряде ошибок.
Распространено мнение, что, чем чаще пара занимается сексом, тем сильнее каждый из партнеров доволен отношениями. Международная команда исследователей проверила этот тезис.
Примерно 41-42 тысячи лет назад на Земле произошел кратковременный сдвиг магнитных полюсов, который мог способствовать вымиранию неандертальцев, но не Homo sapiens — их выживание авторы нового исследования связали с появлением теплой одежды и добычей охры.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.
Инженеры компании Unitsky String Technologies Inc. разработали несколько вариантов транспортно-инфраструктурных комплексов, способных значительно улучшить пассажирское сообщение в городах, расположенных по обеим берегам крупных водных артерий. Обычно такие мегаполисы сталкиваются с необходимостью строительства дорогих капитальных сооружений — шоссейных мостов, что не всегда подъемно для городского бюджета. Решение белорусских инженеров куда менее ресурсоемкое. Для примера возьмем Ростов-на-Дону, где есть запрос на устойчивое сообщение между левобережной частью города с историческим центром.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Не фастфуд: всемирную эпидемию лишнего веса вызвали обычные пластификаторы
Умные неандертальцы
Незаметные, но всепроникающие: как насосы определяют облик нашей цивилизации
Дети алкоголиков
Пытки в Северной Корее
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии