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Олег Гончар
Олег Гончар
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Посты: 1928

Гуманоидные роботы впервые пробежали полумарафон вместе с людьми

В Пекине 19 апреля состоялся первый в мире полумарафон с участием людей и человекоподобных роботов. Его победителем среди роботов стала машина Tiangong Ultra, преодолевшая дистанцию ​​в 21 километр за два часа 40 минут и 42 секунды. Самый быстрый человек пробежал ту же дистанцию за один час и две минуты. Но даже несмотря на это, машина продемонстрировала выдающиеся результаты.

Сообщество
# Китай
# Роботы
# технологии
Гуманоидный робот Tiangong Ultra пересекает финишную черту / © CGTN
Гуманоидный робот Tiangong Ultra пересекает финишную черту / © CGTN

Благодаря конструкции ног и работе алгоритмов, основанных на движении людей, скорость бега Tiangong достигала 12 километров в час.

Организаторы отметили, что трасса полумарафона отличалась подъемами, поворотами и неровностями. Поэтому некоторые роботы сошли с дистанции, так и не добравшись до финиша.

© CGTN
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