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ESA показало новое видео сближения зонда «Гера» с Марсом

Специалисты Европейского космического агентства (ESA) опубликовали новое видео, сделанное межпланетным исследовательским зондом «Гера» (Hera) во время его сближения с Красной планетой.

Марс в объективе зонда «Гера» / © ESA

Аппарат «Гера» еще 12 марта 2025 года выполнил пролет Марса и с расстояния примерно пяти тысяч километров от поверхности сделал снимки Красной планеты и ее спутника Деймоса.

Однако тогда ESA ограничилось публикацией нескольких снимков, а теперь поделилось полноценным видео, составленным из обработанных изображений, полученных камерой Asteroid Framing Camera.

© ESA

Напомним, «Гера» отправилась в космос 7 октября 2024 года. Зонду предстоит долгое путешествие по Солнечной системе, к астероиду Диморф, в который в 2022-м врезался земной зонд DART (Double Asteroid Redirect Mission). Новый аппарат изучит последствия этого столкновения.